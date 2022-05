Rückblick Einsegnungsgottesdienst in der Friedenskirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8.Mai feierte die evangelisch- methodistische Gemeinde Laichingen in der Friedenskirche einen Festgottesdienst zur Einsegnung von Miriam Fritzsch. Miriam beendete damit ihren zweijährigen kirchlichen Unterricht, der in Kooperation mit anderen evangelisch-methodistischen Gemeinden aus der Region organisiert wurde. Als Höhepunkt wurde Miriam Fritzsch im Gottesdienst von Pastor Wolfgang Bay, Juliane Müller und Hanna Wörz gesegnet. Im Zentrum der Predigt stand der Einsegnungs-Bibelvers aus Psalm 43,3: „Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich führen und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.“

In der Predigt machte Pastor Wolfgang Bay deutlich, dass der Autor dieses Bibeltextes nicht in Jerusalem sein konnte, weil er verfolgt wurde. Doch er hatte den sehnlichsten Wunsch wieder im Tempel zu sein, um Gott zu begegnen und mit anderen Glaubenden Gottesdienst zu feiern. Deshalb, so Pastor Bay, gilt auch für uns, dass nicht immer alles super im Leben läuft. Da gibt es auch bei Glaubenden Tiefen. Gerade dann ist Gottes Licht und seine Wegweisung besonders wichtig, um wieder heraus aus der Tiefe hinauf zum „heiligen Berg“ zu kommen. Das ist heute vergleichbar mit der Gemeinschaft in der Gemeinde oder im Jugendkreis. So macht der Text deutlich, dass jeder mit Gott unterwegs sein kann. Und dass Vertrauen in Gott die beste Grundlage für ein gelingendes Leben ist.