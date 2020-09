Ronja Kemmer besucht Gärtnerei Elser in Laichingen

Bei einem Besuch in der Gärtnerei Elser in Laichingen hat sich die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer über die aktuelle Situation dieses alteingesessenen Familienbetriebes informieren können. Wie bei vielen anderen Firmen in den unterschiedlichsten Branchen, ist dieses Geschäftsjahr durch die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Das bereits seit 1962 bestehende Unternehmen ist laut Aussage des Inhabers Bernd Elser bisher „mit einem blauen Auge“ durch die Krise gekommen. Die Gärtnerei beliefert drei Großhändler in der Region. Hochzeiten, Beerdigungen und andere Anlässe, die derzeit nur in begrenztem Rahmen stattfinden dürfen oder ganz abgesagt wurden, machten sich nach wie vor bemerkbar. Die größte Herausforderung sei jedoch die ausgebliebene Abnahme von Topfpflanzen durch Großhändler und somit übervolle Gewächshäuser gewesen. Über persönliche Kontakte zu Einzelhändlern konnte sich die Gärtnerei Elser jedoch behelfen.

Auflagen erschweren Geschäft

Ronja Kemmer war neben dem Geschäftsverlauf auch an politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen interessiert. Bernd Elser berichtete, dass die Branche durch zahlreiche neue Verordnungen belastet würde. So habe man bereits den Torfanteil in der Blumenerde reduziert und auf Recycling-Pflanzbehälter umgestellt, doch dies schlage sich wiederum in den Herstellungskosten nieder. Der dadurch höhere Verkaufspreis werde vom Endkunden nicht ausreichend akzeptiert, was zu einer weiteren Verringerung des Absatzes führen würde.

Familienbetriebe schützen

Ronja Kemmer sagt: „Verbesserte Umweltauflagen, Schutz der natürlichen Ressourcen und Nachhaltigkeit in der Produktion sind wichtige Punkte, die beachtet werden müssen. Die Forderungen wachsen - aber honoriert werden die gehobenen Standards leider oftmals nicht. Das ist für viele Betriebe ein Teufelskreis, aus dem schwer zu entrinnen ist. Wir sollten also alle auch mit unserem Konsumverhalten dazu beitragen, unsere heimischen Firmen und Familienbetriebe zu unterstützen, damit wir auch in Zukunft noch solche Wirtschaftszweige haben, die unserer Regionalität Ausdruck verleihen. Hier im Kleinen wird Umwelt- und Klimaschutz ganz konkret. Wir müssen daher gerade auch kleine Unternehmen auf dem Markt vor zu großem Preisdruck von außen besser schützen.“