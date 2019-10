Romy Weckerle und Fabian Buck mit Gesamtsieg

Bei strahlendem Sonnenschein, aber noch vom Regen der vergangenen Tage aufgeweichter Strecke haben die Laichinger Mountainbiker den Saisonabschluss beim Rennen in Gomaringen gefeiert. Das Rennen war auch das Finale zur Rennserie um den Alb-Gold-Juniors Cup. Alle Kinder des Ski-Bike-Teams des TSV Laichingen freuten sich auf dieses Rennen, das in einem Bikepark und angrenzendem Gelände stattfand. Die Sprünge, Steilkurven und Pumptracks ließen die Herzen der Biker höher schlagen.

Den Anfang machten die U17-Fahrer: Antonia Weeger fuhr ein kontrolliertes Rennen und siegte souverän. Trotz einem Rennen weniger, belegte Antonia Platz zwei in der Gesamtwertung. Joshua Reichel hatte großes Pech. Bereits ab der zweiten Runde verlor er Luft im Hinterrad. In der vorletzten von sieben Runden war der Reifen dann platt, und Joshua musste das Rennen aufgeben.

Bei den U15-Jungs waren vier Laichinger am Start. Fabian Buck führte die Gesamtwertung an. Es waren sechs schwere Runden zu fahren. Es bildete sich gleich eine Fünfer-Spitzengruppe. Mit dabei waren die Laichinger Fabian Buck und Noah Reichel. In der zweiten Runde waren Fabian Buck und Noah Reichel unverschuldet in einen Sturz verwickelt. Beide verloren etwa 20 Sekunden. Vorne setzten sich zwei Fahrer ab, die dann auch das Rennen unter sich ausmachten. Fabian Buck kam auf dem dritten Platz und Noah Reichel auf dem vierten Platz ins Ziel. Fabian Buck sicherte sich damit den Gesamtsieg in der Cup-Wertung. Moritz Ott und Jakob Harscher bildeten ein weiteres Laichinger Paar auf Platz 16 und 17.

Bei den U13-Mädchen hatte Charlotte Weeger noch Chancen auf den Gesamtsieg. Die Mädchen wurden 20 Sekunden nach den Jungen auf die Strecke geschickt. Der Abstand war viel zu kurz. Schon nach wenigen Metern hatten die schnellsten Mädchen das Jungenfeld eingeholt. Charlotte Weeger konnte insgesamt 20 Jungs überholen. Bei einem Single-Track Anstieg wurde sie von Jungs aufgehalten und verlor den Anschluss an die führende Fahrerin. Ihr zweiter Platz bedeutet auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Jane-Theresa Österle freute sich über den siebten Platz und Mathis Reichel über den 15. Platz. Nils Pepela musste nach einem Sturz aufgeben. Eine Platzwunde musste genäht werden.

Auch bei den U11-Mädchen hatte Romy Weckerle Chancen auf den Gesamtsieg. Sie setzte sich sofort an die Spitze des Feldes und machte mit ihrem Sieg alles klar für die Gesamtwertung. Jana Maddaluno und Felix Harscher freuten sich jeweils über einen zehnten Platz. Lars Pepela kam als 29. ins Ziel.

Bei den U09-Teilnehmern gingen die jüngsten Mountainbiker an den Start. Mit einem Grinsen im Gesicht rasten sie durch die Steilkurven. Mit dabei waren Finn Laichinger als 14. und Fanny-Valentina Oesterle als Siebte. Die Strecke ohne Zeitwertung ausprobieren durften auch die ganz Kleinen. Mit dabei war Hannes Erz. Im nächsten Jahr dann U09.

Die Rennserie Alb-Gold Juniors Cup bestand aus sechs Rennen. Vom Ski-Bike-Team des TSV Laichingen gewannen die Gesamtwertung in ihrer Altersklasse Romy Weckerle (U11) und Fabian Buck (U15). Auf das Podest kamen Charlotte Weeger (U13) und Antonia Weeger (U17). Sie, wie alle TSV-Mountainbiker, können stolz auf ihre Leistungen sein.