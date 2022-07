Rock-dein-Leben-Festival: „Hier gibt es nichts Rechtes“

Seit Donnerstag bringt das Rock-dein-Leben-Festival auf dem Flugplatzgelände zwischen Laichingen und Westerheim die Schwäbische Alb zum Beben. Das Konzertprogramm umfasst ein buntes Spektrum der Musikszene: Von Coverbands wie Living Theory, die sich auf Songs von Linkin Park spezialisiert haben, bis hin zur „Fun-Metal-Band“ J.B.O. und die aufgrund ihrer Songtexte teils stark umstrittene Bands wie Brdigung und Frei.Wild.

Runde über den Campingplatz

Der erste Festivaltag und -abend verlief friedlich und ohne größere Vorkommnisse. Das bestätigen auch das Laichinger Ordnungsamt sowie der Flugsportverein, der das Gelände zur Verfügung stellt. Ob auf dem Campingplatz oder vor der Bühne, überall herrschte vor allem eins: Freude darüber, dass das Festival wieder stattfindet und dass somit ordentlich gefeiert werden kann. Die Schwäbische Zeitung hat eine Runde über den Campingplatz gedreht und sich umgehört, was den Fans wichtig ist, aber auch wie sie über kritische Äußerungen zu den Bands denken.

Schon am Nachmittag wurde bei den ersten Bands ordentlich gefeiert. (Foto: Theresa Schiffl)

Gegen Mittag herrscht auf dem Festivalgelände am Freitag schon wieder reger Trubel: Aus einigen Zelten und Wohnwagen ist Rockmusik zu hören, einige sitzen zusammen, quatschen und trinken bereits das erste Bier oder den ersten Cocktail und genießen den lauen Sommertag – und die besondere Atmosphäre. Dazu gehören auch Vanessa Garispe und Jan Staigle aus Laichingen.

„Das Feeling hier ist etwas Besonderes und deswegen schlafen wir auch hier und nicht daheim“, sagt Vanessa Garipse, die in der Stadtkapelle Laichingen Jugendleiterin ist. Jan Staigle nickt zustimmend und ergänzt: „Das hier ist wie eine riesengroße Familie. Mal fragt jemand nach einem Feuerzeug oder nach Senf. Man hilft sich und wenn man jemanden sieht, der Hilfe braucht oder mal zum Zelt gebracht werden muss, macht man das hier selbstverständlich.“

Aktiv gegen rechtes Gedankengut

Zur Kritik an den einschlägig bekannten Bands meint Vanessa Garispe: „Freiwild am Samstag sind das Highlight des Festivals und ich höre die total gerne. Früher gab es zwar das ein oder andere Lied, das eher etwas rechts war, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Sie machen einfach gute Stimmung und die Texte sind gut.“ Bei den anderen Besuchern sei die Kritik kein Thema, wie Jan Staigle erklärt: „Hier gibt es nichts Rechtes. Mit solchen Äußerungen macht sich hier auch keiner Freunde, weil das nicht toleriert wird.“

Die Camper beim Rock-Dein-Leben machen auch gerne lustige Aktionen auf dem Areal. (Foto: Theresa Schiffl)

Auf die Frage, wie es ist, nach einer zweijährigen Corona-Pause hier zu sein, kommt es von Vanessa Garipse, wie aus der Pistole geschossen: „Es ist einfach geil. Man merkt hier nicht, dass es Corona gegeben hat.“ Es sei einfach schön, wieder hier zu sein und die weitestgehende Normalität genießen zu können, meint auch Jan Staigle. Damit sprechen die beiden sicher vielen der Festivalbesucher aus der Seele und das merkt man an der ausgelassenen Stimmung, den vielen lachenden Gesichtern sowie den ein oder anderen besonderen Aktionen einiger Camper.

Corinna, Josi, Jenny und Andy haben sich beispielsweise vor ihrem Camper-Domizil ein paar Stühle aufgestellt. Auf einem Schild steht „Hupen und wir trinken!“. Dementsprechend gut gelaunt sind die vier Festivalbesucher. „Es ist noch ein richtig tolles, kleines Festival“, meint Jenny mit einem Lächeln im Gesicht. Für sie gibt es nichts Negatives zu berichten, sie loben die tolle Organisation der Veranstalter, wie auch Corinna betont. „Super ist, dass die Bühnen nebeneinander sind. So kann man entspannt von links nach rechts schauen“, sagt Jenny. „Es ist wirklich ein super Festival“, sagt auch Andy.

„Deutschrock hat einen schlechten Ruf, ist aber eine große Familie, die einfach Spaß haben will.“ Festivalgänger Christian

Bei Christian, Yvonne, Katrin, Lukas und Lutz ist die Stimmung ebenfalls bestens. Bei ihnen sind viele Bands zu hören, die in diesen Tagen noch auf der Bühne stehen. Auf ihrem Camper findet man einige der Bandnamen. Kritik an den Bands und ihren Liedtexten weisen sie zurück. Lukas sagt: „In der Band und dem Team gibt es Mitglieder aus verschiedensten Ländern.“ Sie sind der Ansicht, dass die Texte vor allem bei Älteren kritisch betrachtet werden.

Michael ist schon zum dritten Mal bei Rock-Dein-Leben. (Foto: Theresa Schiffl)

Als Beispiel nennen sie das Lied „Südtirol“ in dem die Band über die Liebe zu Südtirol singen. Die Band würde über Nationalstolz singen, womit sich der Deutsche aufgrund seiner Vergangenheit per se schwer tue. „Deutschrock hat einen schlechten Ruf, ist aber eine große Familie, die einfach Spaß haben will“, sagt Christian. Hier gebe es einen Zusammenhalt, den es so nirgends mehr gebe. Außerdem sagt er: „Die Deutschrockfamilie kommt aus allen Schichten, egal ob arm oder reich und jung oder alt.“

Dani und Tobi hatten eine kleine Erfrischung für die vorbeigehenden Besucher parat. (Foto: Theresa Schiffl)

Peter und Wolle sind zum ersten Mal beim Festival auf dem Flugzeuggelände. „Es ist einfach nur geil“, sagt Wolle vollkommen überzeugt von dem Event. „Wir werden wieder kommen“, ergänzt Peter. Bereits zum dritten Mal dabei ist hingegen Michael Puff: „Es ist super, sonst wäre ich nicht wieder hier. Ich interessiere mich vor allem für Campingplatze ohne Autos. So kommt man schneller in Kontakt mit den Leuten. Aber das tut man bei einem Festival ja sowieso.“ Tobi und Dani sind ebenfalls Feuer und Flamme für das Laichinger Festival. Tobi meint: „Es war eine sauguade Organisation.“