„Rock dein Leben“-Festival: Geplanter Termin für 2019 wirft Fragen auf

War die Ankündigung des neuen Termins für das Deutschrock-Festivals „Rock dein Leben“ womöglich doch etwas zu voreilig? Geht es nach dem Veranstalter Andreas Kamm soll die zweite Auflage von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. Juli 2019, auf dem Laichinger Flugplatz stattfinden. Das hatte er am Sonntag auf Facebook mitgeteilt.

Laut den Kommentaren zum Facebook-Post haben sich zahlreiche Fans den Termin bereits im Kalender notiert. Doch wie aufmerksame Leser der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilten, fällt dieses Datum auf das Wochenende, an dem auch das Bulletproof-Festival in Feldstetten dauerhaft ausgetragen werden sollte.

Eine Terminkollision? Oder planen beide Festivals eine Kooperation? Inwiefern waren die Organisatoren des Bulletproof-Festivals in die Planungen des „Rock dein Leben“-Veranstalters eingeweiht? „Wir stehen aktuell in Kontakt mit dem Veranstalter von ,Rock dein Leben’ und versuchen, dies intern zu klären“, teilt Lukas Pröttel vom Bulletproof-Festival auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag schriftlich mit. Mindestens bis Ende dieser Woche sollen diese Gespräche noch andauern: „Aktuell können wir deshalb noch keine Aussage dazu machen“, heißt es weiter. Seit wann die Gespräche aber bereits laufen, wird nicht erwähnt.

Auch der Flugsportverein wusste nichts

Der Vorstand des Laichinger Flugsportvereins, der sein Gelände für das „Rock dein Leben“-Festival zur Verfügung gestellt hatte und dem Vernehmen nach auch bereit wäre, dies wieder zu tun, hatte vorab nichts vom geplanten Termin für 2019 gewusst. Veranstalter Andreas Kamm wollte sich auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ diesbezüglich weder telefonisch noch schriftlich zur Thematik äußern.

Das Bulletproof-Festival fand am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Feldstetten statt, kostet keinen Eintritt und wird von einem Verein organisiert. Die Erstauflage ging am selben Termin wie in diesem Jahr über die Bühne – am letzten Wochenende im Juli, eine Woche nach dem Schwörwochenende in Ulm.

Beim zweiten Bulletproof-Festival hatten die Organisatoren versucht, mit einem späteren Termin auf anderen Freiluftfestivals – wie beispielsweise auf dem Obstwiesenfestival in Dornstadt – mehr Werbung für ihr Event zu machen. Jedoch machte das Wetter damals dem Bulletproof einen Strich durch die Rechnung. Beim Termin Ende September regnete es, der Zulauf hielt sich in Grenzen. Deshalb verzichteten die Organisatoren auf die Mehr-Werbung und veranstalteten in diesem Jahr wieder das Festival am letzten Juli-Wochenende.