Den Sonnenblumen von Martin Schrezenmeier, in der Olgastraße in Laichingen, macht das warme Wetter nicht viel aus. Eine seiner Sonnenblumen ist mittlerweile schon etwa drei Meter hoch (Foto). So hoch wie dieses Jahr seien sie noch nie gewesen. Eine weitere, „von der man vor vier Wochen noch fast gar nichts gesehen hat“, so Martin Schrezenmeier, sei im vergangenen Monat schon einen ganzen Meter gewachsen. Bewusst gesät oder gepflanzt habe er die Sonnenblumen nicht. Sie seien wohl durch das liegen gebliebene Vogelfutter so in die Höhe geschossen. Obwohl er seine Sonnenblumen weder gießt noch düngt, fühlen sie sich sehr wohl. „Durch die tiefen Wurzeln holen sie sich ihr Wasser“, erklärt Martin Schrezenmeier. Ein paar einzelne Blätter sind durch die Hitze etwas vertrocknet, aber bei dieser beeindruckenden Größe kann man darüber definitiv hinwegsehen.