Revision abgelehnt: Urteil zum Suppinger Mord ist rechtskräftig

Das Landgericht Ulm teilt mit: Die dritte Große Strafkammer des Landgerichtes Ulm hatte im Juli dieses Jahres einen Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Angeklagte, so heißt es in der Pressemitteilung, tötete im November vergangenen Jahres seine Ehefrau, die sich von ihm getrennt hatte, in deren Wohnung in Suppingen. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte Revision eingelegt.

Mit Beschluss vom 3. Dezember hat der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig, teilt Alexander Spengler, Richter am Landgericht und Pressesprecher in Strafsachen, mit.