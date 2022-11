Retter üben Bergung aus dem Bahn-Tunnel

Rettungskräfte aus Gemeinden um die neue Bahnstrecke Wendlingen-Ulm haben am Wochenende die Rettung und Bergung von Menschen aus einem Zug im Widderstall-Tunnel geübt. Der Kreisbrandmeister Ralf Ziegler und der Laichinger Feuerwehrkommandant Martin Grötzinger ziehen eine erste Bilanz.

Die Übung beginnt am Sonntag um 8.37 Uhr: Der Notruf eines im Widderstall-Tunnel liegengebliebenen Zuges geht bei der DB Notfallleitstelle in Karlsruhe ein, diese verständigt die Integrierte Rettungsleitstelle in Ulm und in der Folge werden die umliegenden Rettungskräfte aus dem Alb-Donau-Kreis alarmiert – so startet das Szenario für Blaulichteinheiten aus dem Alb-Donau-Kreis auf der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm.

Die vom Fachdienst Bauen, Brand und Katastrophenschutz des Landratsamts des Alb-Donau-Kreises unter der Leitung von Kreisbrandmeister Ralf Ziegler organisierte Übung zielt darauf, Feuerwehren und medizinische Rettungskräfte in Anwesenheit der Bundespolizei und Ansprechpersonen der Deutschen Bahn mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

260 Personen nehmen an der Übung teil

Kreisbrandmeister Ziegler sagt im Nachgang: „Die Bahntrasse geht bereits im Dezember in Betrieb – für uns war die Übung eine wichtige Gelegenheit, um das Terrain kennenzulernen, Abläufe proben und durch die gewonnenen Erkenntnisse unsere Alarmplanung konkretisieren zu können.“

Für die beteiligten Einsatzkräfte gilt es, schnell vor Ort zu sein, Kommunikationsstrukturen und Versorgungsplätze einzurichten, einen Schwelbrand im Zug zu löschen und die Fahrgäste zu evakuieren. Die Rollen der Passagiere übernehmen rund 30 Statistinnen und Statisten, die entweder zu Fuß aus dem Tunnel gebracht oder als Verletzte von der Feuerwehr aus dem Zug gerettet und von den Rettungskräften versorgt werden. Rund 260 Personen nehmen an der gut fünfeinhalbstündigen Übung teil. So kommen an diesem Tag etwa 1400 Stunden an ehrenamtlicher, freiwilliger Leistung zusammen – erbracht von den Feuerwehren Blaustein, Blaubeuren, Dornstadt, Laichingen, Merklingen und Nellingen, der Drohnenstaffel aus Oberstadion, der Führungsgruppe der Region Dornstadt und Laichingen, sowie dem ASB, dem DRK und dem THW. „Ich danke allen Beteiligten ganz herzlich für ihr Engagement – sich immer wieder ehrenamtlich so diszipliniert und regelmäßig für die Gemeinschaft einzubringen, wie es viele Rettungskräfte tun, ist nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung“, sagt Ziegler.

Laichinger Kommandant lobt sehr gute Zusammenarbeit

Die Planung hat rund neun Monate gedauert, bevor in der neuen Umgebung eines Eisenbahntunnels für Hochgeschwindigkeitszüge geprobt werden kann – mit zufriedenstellendem Ergebnis, wie Kreisbrandmeister Ziegler in einem ersten Fazit befindet. Er sagt: „Der Aufwand im Vorfeld war groß, hat sich aber gelohnt. Auch wenn das Szenario selbst recht unwahrscheinlich ist, weil die Lokführer in so einem Fall mehrere Möglichkeiten haben, den Zug außerhalb des Tunnels zum Stehen zu bringen, ist eine solche Übung eine sehr gute Gelegenheit, unsere Ausrüstung und Abläufe in einer ungewohnten Umgebung zu testen. So können wir Flexibilität trainieren und Erfahrungen sammeln, die wir auch in anderen Szenarien einsetzen können. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten hat reibungslos funktioniert und auch die Einrichtung der Versorgungsplätze hat auf Anhieb besser geklappt als gedacht. Die Wege und Standorte der Einsatzfahrzeuge können aber noch optimiert werden, genauso wie die Abläufe in der Kommunikation. Daran arbeiten wir in den nächsten Wochen – es läuft zudem eine Abfrage bei den beteiligten Einheiten, was aus ihrer Sicht hätte besser laufen können. Daraus entwickeln wir dann Schulungsaufgaben, um Rettungskräfte noch gezielter auf solche Großeinsätze vorzubereiten.“

Der Laichinger Feuerwehrkommandant Martin Grötzinger erklärt: „Einsatzleiter war Timo Ruhland von der Feuerwehr Merklingen. Insgesamt funktioniert die Zusammenarbeit der Feuerwehren Merklingen, Nellingen und Laichingen mit Blick auf die Bahnstrecke sehr gut. Und bei dieser Übung konnten unsere Mannschaften das zuvor praktisch und theoretisch Gelernte direkt am Objekt anwenden.“