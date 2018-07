Rektor Kurt Wörner begrüßt die neuen Kollegen

Die neuen Lehrer an der Anne-Frank-Realschule in Laichingen hat Rektor Kurt Wörner nochmals willkommen geheißen und ihnen einen guten Einstand gewünscht. Insgesamt 50 Lehrkräfte unterrichten in diesem Jahr in Laichingen die 682 Realschüler in 25 Klassen – 307 Jungen und 375 Mädchen. 115 Fünftklässer sind aufgenommen worden, ebenfalls 115 wollen in diesem Jahr die Mittlere Reife und werden am 4. Mai mit dem Deutschaufsatz die schriftlichen Prüfungen starten. „Die Lehrerversorgung ist gut. Wir können neben den Pflichtfächern auch einige Förderkurse und Arbeitsgemeinschaften anbieten“, erklärt Wörner, sieht aber etwas Engpässe in den Fächern Sport und Musik. Neu an der Schule hat er folgende Lehrer begrüßt (von links) Pfarrer Philipp Geißler (evangelische Religion), Carolin Keidel (Mathematik, Chemie, Französisch, NWA), Gabriela Gams (Deutsch, Geschichte, Erdkunde, NWA), Jan Kirchhoff (Mathemaik, EWG, Ethik, Geschichte), Stefanie Käsberger als Praktikantin (Englisch, Mathematik, Biologie), Sven Schmeißer als Praktikant (Mathematik, EWG, Geschichte), Hans Poziemski (Technik, Sport, EWG), Corinna Schmid als Pratikantin (Biologe, Mathematik, evangelische Religion) und Tina Beer (Deutsch, Kunst und evangelische Theologie). Auf dem Bild fehlen Eva Marth (katholische Religion) sowie die Referendarinnen Eva Gast und Pamela Soria.