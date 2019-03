Rekordernte freut Laichinger Obstbauern

Es war ein gemischtes Obstjahr, das Jahr 2018. Heftiger Hagel sorgte im Frühjahr für großen Ausfall. Trotzdem konnten sich die Mitglieder des Laichinger Obst- und Gartenbauvereins stellenweise über Rekordernten freuen. Bei der Hauptversammlung wurde auch gewählt.

Der Vorsitzende des Laichinger Obst- und Gartenbauvereins, Thomas Kirschmer, freute sich zunächst, dass er bei der Versammlung im Rössle mit 27 von insgesamt 99 Mitgliedern eine stattliche Teilnehmerzahl begrüßen konnte. Ein besonderer Gruß ging an den Vorsitzenden des Kreisverbandes Günter Stolz.

In seinem Jahresrückblick sprach Thomas Kirschmer von einem sehr guten Obstjahr 2018 – nachdem man im Jahr zuvor eines der schlechtesten Obstjahre seit vielen Jahrzehnten zu verzeichnen hatte.

Nachdem 2018 die Blüte Ende April/Anfang Mai von kalten Nächten verschont wurde, traf jedoch ein heftiges Hagelunwetter große Teile von Laichingen, vor allem im Westen der Stadt. Ein rund einstündiger Hagelschlag mit Korngrößen von bis zu 2,5 Zentimetern führte zu Beschädigungen der gerade angesetzten Früchte. Dabei wurde die Erdbeerernte fast ganz vernichtet, auch das Feld von Helmut Wagner in der Nähe des Skiliftes. In der Heinrich-Kirschmer-Anlage waren die Auswirkungen deutlich geringer, so dass es bei fast allen Obstsorten eine rekordverdächtige Ernte gegeben habe. Auch die Qualität der Früchte sei „sehr hoch“ mit wenig Schädlingsbefall gewesen.

Durch die anhaltende Trockenheit von August bis Oktober reiften Äpfel und Birnen sehr gut und hielten sich trotzdem ungewöhnlich lange an den Bäumen. Der Obstpreis mit sechs bis acht Euro je dz (Doppelzentner, 100 Kilogramm) war verhältnismäßig gering, aber die große Menge sorgte für einen Ausgleich.

Kassierer Peter Frank berichtete von einem positiven Abschluss und die Kassenprüfer Matthias Wagner und Alexander Frank bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Die Entlastung nahm der Kreisvorsitzende der Obst- und Gartenbauvereine Günter Stolz vor. Die Vorstandschaft und der Ausschuss wurden einstimmig entlastet.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Günther Paul als stellvertretender Vorstand und Hans-Heinrich Pöhler in den Ausschuss einstimmig wiedergewählt.

Danach erläuterte Thomas Kirschmer die Planungen für 2019. Beim ersten Termin am kommenden Samstag, 23. März, sollen die Bäume im Lindensteig durch Mitglieder des Vereins ab 9 Uhr geschnitten werden. Thomas Kirschmer bittet dazu um zahlreiche freiwillige Helfer. Am selben Tag findet dann dort um 13 Uhr ein Baumschneidekurs mit Thomas Kirschmer statt. Für den diesjährigen Ausflug wurden verschiedene Ziele vorgestellt. Der Ausschuss wird entscheiden. Für die Schmückung der Bühne beim Stadtfest im August bittet Thomas Kirschmer um zahlreiche Helfer.

In der Heinrich-Kirschmer-Anlage sollen für das Schließen der Tore zusätzlich Ketten angebracht werden. Ferner sollen an einem Samstag Anfang Mai die Weiden geschnitten werden. Für den Herbst ist in der Heinrich-Kirschmer-Anlage ein vereinsinternes Grillfest geplant.

Zum Abschluss der Versammlung berichtete Günter Stolz über die geplanten Veranstaltungen des Kreis- und Landesverbandes.