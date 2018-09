Reifen von mehreren Autos zerstochen

Bei sechs Autos in Laichingen sind in der Nacht zum Dienstag mindestens zwei Reifen zerstochen worden. Fünf Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Bruderhaus Diakonie in der Gartenstraße, der sechste Wagen gehört nach Angaben der Polizei einer Privatperson. Bei diesem Fiat, der auf dem zentralen Parkplatz hinter der Sparkasse stand, wurden auch die Scheiben an der Fahrerseite zerstört. Teilweise wurden auch die Seitenspiegel an den PKW abgeschlagen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Schaden: geschätzt rund 3000 Euro.

Laut Polizeisprecher Wolfgang Jürgens gebe es bereits einen Tatverdächtigen: „Ob dieser die Tat begangen hat, muss jetzt geprüft werden.“ Der verdächtige psychisch kranke Bewohner des Bruderhauses sei inzwischen nach Norddeutschland gezogen. Eine Gefahr gehe von dem 36-Jährigen nicht aus, so der Polizeisprecher. Der Polizeiposten in Laichingen ermittelt.

Die Diakonie äußerte sich nicht zum Vorfall. „Wir geben zu privaten Angelegenheit unserer Bewohner keine Auskünfte“, so eine Sprecherin auf Nachfrage.