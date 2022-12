Reif für Neues in der Kirche

Statt sich mit sinkenden Gemeindegliederzahlen und weniger werdenden Pfarrstellen zu beschäftigen – diese wurden jüngst auf der Bezirkssynode diskutiert – haben 50 Kirchengemeinderäte von 13 evangelischen Kirchengemeinden auf der Ulmer Alb zusammen mit ihren Pfarrerinnen und Pfarrern jetzt neue Ideen für die kirchliche Arbeit entwickelt.

Ideenaustausch im Vordergrund

Damit möchten sie Vorreiter im Evangelischen Kirchenbezirk Blaubeuren werden. „Im Herbst lassen die Bäume ihre Blätter fallen. Was müssen wir fallen lassen, auch wenn es weh tut?“, fragte Pfarrer Cornelius Küttner (Merklingen und Machtolsheim) in seinem Beitrag beim Inspirationstags des Albdistrikts, zu dem unter anderem die Kirchengemeinden in Berghülen, Bühlenhausen, Machtolsheim, Merklingen, Nellingen-Oppingen, Seißen, Suppingen und Treffensbuch gehören. „Gleichzeitig fallen auch Früchte, aus denen Neues wächst. Für welche Früchte ist in unseren Gemeinden jetzt die Zeit reif?“

Dass sich die Kirche ändere, sei nichts Neues: Dies zeigt ein Blick in die 2000 Jahre ihrer Geschichte durch Pfarrerin Sandra Baier (Nellingen-Oppingen). Gerade Krisen seien schon immer Anstoß für neue Aufbrüche gewesen. Beim gemeinsamen Gespräch wird deutlich, dass das Engagement in den Kirchengemeinden überall ähnliche Herausforderungen mit sich bringen würde.

Das soll umgesetzt werden

Die neu entwickelten Ideen seien vielfältig und mit klaren Vorteilen. Wenn mehrere Gemeinden den Seniorenausflug zusammen machen, bekommen sie den Reisebus wieder voll. Gemeinsame Kinderbibeltage werden zu großen Events, die mit vereinten Kräften gestemmt werden.

Ein Distrikts-Newsletter würde rechtzeitig über aktuelle Veranstaltungen informieren. „Was es ein, zwei Kirchengemeinden weiter an tollen Veranstaltungen gibt, erfährt man bisher meistens erst, wenn es zu spät ist“, sagte ein Kirchengemeinderat. Sogar ein Distrikts-Kirchentag wurde vorgeschlagen.

Am Ende seien eine vernetzte Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame Projekte für Kinder und Jugendliche und neue Gottesdienstformate wie vielleicht ein Krippenspiel im Schafstall die Schwerpunkte mit der größten Zustimmung.

Viel Arbeit steht bevor

Diese sollen als erstes umgesetzt werden. Im gemeinsamen Austausch wurde deutlich, dass es in der Gemeindearbeit viel Gemeinsames und Verbindendes gibt, aber die meisten Kirchengemeinderäte nehmen zum ersten Mal wahr, dass es den Albdistrikt im Kirchenbezirk Blaubeuren als Größe gibt.

Für viele steht jetzt schon fest: Das war sicher nicht das letzte Mal, dass die Kirchengemeinderäte des Distrikts gemeinsame Zukunftspläne entworfen haben.

Drei Fragen an Pfarrer Janis Fels (Berghülen, Bühlenhausen und Machtolsheim)

Die Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Inspirationstag initiiert. Was ist der Hintergrund?

Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir in Zukunft miteinander zusammenarbeiten wollen. Als wir uns dafür einen ganzen Tag Zeit genommen haben, wurde klar: Wir sind motiviert, neue Wege zu gehen.

Jeder von uns hat einzigartige Begabungen – und jede von uns hat persönliche Träume. Das wollen wir miteinander verbinden und nutzen. Den Inspirationstag haben wir geplant, um auf die Gemeinden zu hören, welche Ideen sie für gute Kooperationen haben. Außerdem wollten wir unsere eigenen Vorschläge einbringen.

Was hat Sie besonders beeindruckt?

Ich war erstaunt, wie gut es gelungen ist, mit Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäten aus 13 unterschiedlichen Gemeinden zusammenzukommen. An den Tischgesprächen beim Gulaschsuppe essen haben wir schnell gemerkt: Uns allen geht es ähnlich. Und ja, wir haben viele gute Ideen, durch die wir als Distrikt neu voneinander profitieren.

Wie soll es Ihrer Meinung nach weitergehen? Was sind die weiteren Schritte?

Nachdem die Kirchengemeinden sich beim Inspirationstag zum ersten Mal so richtig als Distrikt wahrgenommen haben, müssen wir diese Ebene stärken. Den Bus für den Seniorenausflug bekommt eine Gemeinde alleine nicht mehr voll – aber mit anderen zusammen geht es. Wir haben uns darauf geeinigt, zuerst Projekte wie gemeinsame Kinderbibeltage umzusetzen, die Einladung zu interessanten Veranstaltungen besser zu vernetzen und – vielleicht in einem Jahr – uns wieder als Distrikt zu treffen.