Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen stellt sich neu auf

Wir sind Ihre Ansprechpartner vor Ort – und zwar in einer neuen Besetzung. Die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen hat sich neu aufgestellt. Im Einsatz und auf der „Jagd“ nach Geschichten, die für Sie, liebe Leser, interessant sind, gehen: Hansjörg Steidle, Maike Scholz, David Drenovak, Christoph Schneider und Susanne Kuhn-Urban.

Zwei des Redaktionsteams sind Ihnen schon lange bekannt: Hansjörg Steidle ist seit fast nunmehr 35 Jahren bei der „Schwäbischen Zeitung“ als Redakteur unterwegs – davon 34 Jahre für die Redaktion in Laichingen. Westerheim und Heroldstatt sind neben Hohenstadt und Römerstein seine Hauptgebiete.

Susanne Kuhn-Urban schrieb ihren ersten Text für die „Schwäbische Zeitung“ im Jahr 1997. Sie ist Redaktionsassistentin.

Maike Scholz zog es vor zwei Jahren auf die Laichinger Alb. Die gebürtige Hessin arbeitete sich zunächst in den Bereich für die Gemeinden Merklingen, Nellingen, Berghülen und Blaubeuren ein. Seit Oktober vergangenen Jahres ist sie Redaktionsleiterin – damit für die redaktionelle Berichterstattung über Laichingen mit den Teilorten Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen zuständig.

Neu mit dabei

Seit September vergangenen Jahres ist Christoph Schneider als Redakteur mit an Bord. Er arbeitete vorab beim „Südfinder“ in Biberach, übernahm in Laichingen dann den Bereich Merklingen, Nellingen, Berghülen und Blaubeuren. Künftig wird er in allen Kommunen unterwegs sein.

Unterstützung gibt es seit Februar von Redakteur David Drenovak, der nun jenen Bereich Merklingen, Nellingen, Berghülen und Blaubeuren übernehmen wird. Der gebürtige Ehinger kennt sich nicht nur in der Region aus – sondern auch bei der „Schwäbischen Zeitung“. Er wirkte zuvor unter anderem in der Nachbarredaktion Ehingen.

Neustart für das Team der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen: Wir wollen Themen aufgreifen, die Menschen auf der Alb – ihrer Heimat – interessieren und beschäftigen. Wir freuen uns auf viele Begegnungen – mit Ihnen, liebe Leser!