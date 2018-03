Raus aus dem Niemandsland

Nach dem verpatzten Auftakt nach der Winterpause muss sich Fußball-Bezirksligist FC Blaubeuren eingestehen, derzeit im Niemandsland der Tabelle zu stehen. Am Osterwochenende sollen zwei Siege eingefahren werden.

Der FC Blaubeuren muss in der Bezirksliga langsam in die Pötte kommen – er und hat in den kommenden Tagen die Möglichkeit dazu. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt er den FC Burlafingen, ehe es am Montag nach Erbach geht. Die Enttäuschung nach dem 0:0 gegen den Tabellenletzten Türkgücü Ulm ist noch allgegenwärtig. „Jetzt haben wir nichts mehr in eigener Hand“, sagte FC-Abteilungsleiter Bülent Aksakal nach dem Spiel. Die Spitzenpositionen sind vorerst in weite Ferne gerückt, es geht nun primär darum, die neu zusammengestellte Mannschaft auf Vordermann zu bringen und auf Nachhaltigkeit zu trimmen.

In den beiden Partien am Osterwochenende ist der FC favorisiert, das Türkgücü-Spiel zeigte aber, dass durch viele Baustellen jede Partie eine Herausforderung sein wird. Heiß umkämpft ist weiterhin die Tabellenspitze, an der es erst nach dem Osterwochenende neue Erkenntnisse geben wird.