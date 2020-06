Ratsmitglieder sprechen über Bürgermeisterwahl und Umbau des Feuerwehrgerätehauses

Von Deutsche Presse-Agentur

Die SpVgg Greuther Fürth will endlich ihre Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beenden. Die nach der Corona-Zwangspause noch immer sieglose Mannschaft von Trainer Stefan Leitl tritt heute im Nachholspiel des 27. Spieltags bei Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden an. „Es geht darum, mit Energie und Leidenschaft zu spielen“, forderte Leitl.

Die Fürther haben fünf Spieltage vor dem regulären Saisonende acht Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, elf sind es auf die Dresdner.