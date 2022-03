Rallyeteam Rinke/Föhner mit erfolgreichem Comeback

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorfreude und Aufregung bei Jonas Rinke (Landau/Pfalz) und Anna-Carin Föhner (Laichingen) war groß, als am Samstag 26. Februar der Startschuss zur Rallye Südliche Weinstraße in Landau fiel. Nicht nur, weil es sich dabei um die Heimveranstaltung des Fahrers Jonas Rinke handelt, sondern auch weil es pandemiebedingt der erste Start des Duos seit der ersten Rallye Laichinger Alb im September 2020 war.

Schon beim Erstellen des Aufschriebs, welcher dem Team während der Wertungsprüfungen als Navigationshilfe dient, kam bei den Routiniers die Erkenntnis, dass Rallyefahren ja doch ein bisschen wie Schwimmen oder Radfahren sei: Die beiden fanden sich schnell wieder in die Abläufe ein und konnten einen ersten Eindruck der Wertungsprüfungen gewinnen. Hier setzte der Veranstalter mit der Sprintprüfung „Kalmit“, welche durch den Pfälzer Wald führt und ein Sprungkuppe als Highlight bietet, sowie einem Rundkurs zwischen Weinreben, auf Bewährtes. Nach dem Start des Feldes um 11.30 Uhr wurden diese Wertungsprüfungen in drei Schleifen befahren.

Jonas Rinke und Anna-Carin Föhner fanden sich schnell zurecht und konnten sich mit ihrem Suzuki Swift Sport nach zwei von fünf Wertungsprüfungen bereits auf Rang drei in der Klasse NC4 positionieren. Im zweiten Durchlauf war bereits eine deutliche Verbesserung zu verbuchen - das Vertrauen in Bremspunkte und Material kam langsam wieder zurück. So konnte das Duo zu den Kontrahenten auf Platz zwei in der Klasse aufschließen und es wurde vor der Königsprüfung - „Kalmit bei Nacht“ - nochmals spannend. Am Ende fehlten zwei Sekunden. „Dass es nochmals so knapp wurde, spornt natürlich zusätzlich an und macht Lust auf mehr“, sagt Jonas Rinke, und Anna-Carin Föhner ergänzt: „Wir sind glücklich nach dieser langen Pause konkurrenzfähig und ohne technische Probleme im Ziel zu sein.“

Ein ausdrückliches Lob sprachen beiden dem Veranstalter MSC Ramberg e.V. im ADAC aus, welchem es mit einem neuen, pandemiebedingten Konzept gelang, eine tolle Veranstaltung mit reibungslosem Ablauf auf die Beine zu stellen.

Der nächste geplante Einsatz für das Team ist die UMC Rallye Ulm. Diese findet am 12. März statt und wird mit Unterstützung durch Helfer des MSC Laichingen e.V. im ADAC durchgeführt.