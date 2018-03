Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 65-Jähriger ist am Donnerstagabend in Laichingen vom Rad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach wurde der Mann gegen 20.50 Uhr von Passanten auf der Westerheimer Straße entdeckt. Der 65-Jährige war verletzt und nicht ansprechbar. Sein Fahrrad war nicht beschädigt.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Mann auf der Westerheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der ersten Wohnhäuser stürzte der Mann aus bislang unbekannten Gründen auf die Straße. Die Polizei in Mühlhausen (07335/96260) ermittelt in diesem Fall.