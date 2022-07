Rad-Wanderbusse fahren wieder

Die Rad-Wanderbusse und Bahnen sind in die neue Saison gestartet. Bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober, fahren sie in gewohntem Umfang an allen Sonn- und Feiertagen. Bei allen Freizeitlinien ist die Fahrradmitnahme kostenlos.

Folgende Busse und Bahnen fahren als Freizeitlinien:

Der Rad-Wanderbus Laichinger Alb fährt von Blaubeuren über Heroldstatt und Westerheim nach Laichingen und zurück. Eingeplant sind zwei Hin- und Rückfahrten am Vormittag und je zwei am Nachmittag.

Der Rad-Wanderbus Lautertal verkehrt auf zwei Fahrrouten. Ein Bus fährt von Munderkingen beziehungsweise Ehingen über Unter- und Obermarchtal und Rechtensein ins Große Lautertal bis nach Münsingen und zurück. Eingeplant sind drei Hin- und Rückfahrten. Bitte beachten: Die erste und letzte Fahrt startet beziehungsweise endet in Ehingen. Ein weiterer Bus fährt von Riedlingen übers Lautertal nach Münsingen. Damit werden zwischen Münsingen, Hayingen und Zwiefalten drei weitere Fahrten angeboten.

Der Biosphärenbus startet in Münsingen am Bahnhof und fährt nach Auingen zum Biosphärenzentrum und wieder zurück nach Münsingen. Es sind acht Fahrten eingeplant.

Der Rad-Wanderbus Schwäbische Alb kommt aus dem Landkreis Esslingen und fährt von Oberlenningen über Schopfloch nach Westerheim und Laichingen und wieder zurück nach Oberleningen. Es sind fünf Hin- und Rückfahrten vorgesehen.

Die historischen Schienenbusse der Schwäbische Alb-Bahn fahren von Schelklingen durch das Schmiechtal nach Münsingen und weiter bis nach Engstingen. Die erste Fahrt am Vormittag startet ab Ulm, ebenso geht die letzte Fahrt am Abend bis Ulm. Tagsüber sind zwischen Schelklingen und Münsingen fünf Pendelfahrten und zwischen Münsingen und Engstingen vier Pendelfahrten eingeplant.

Dampf- und Museumszüge der Lokalbahn und des Alb-Bähnles verkehren von Amstetten nach Gerstetten (Lokalbahn) und an einzelnen Terminen auf der Schmalspurbahn von Amstetten nach Oppingen (Alb-Bähnle). Es sind je Strecke drei bis vier Hin- und Rückfahrten möglich.

Bei allen Angeboten kann das Rad mit, denn alle Freizeitbusse haben einen Fahrradanhänger und die Dampf- und Museumszüge sind ebenfalls auf Fahrradtransporte eingestellt. Damit fahren die Bus- und Bahngäste auf die Alb, an die Donau, ins Große Lautertal oder ins Biosphärengebiet.

Detaillierte Infos sowie die einzelnen Fahrpläne sind im Internet auf der Tourismusseite des Alb-Donau-Kreises unter www.tourismus.alb-donau-kreis.de eingestellt. Dort gibt es auch eine Übersichtskarte mit den Freizeitlinien sowie Vorschläge für Rad- und Wandertouren.

Auf den Freizeitlinien gelten die Tarife des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (DING), wobei die Fahrradmitnahme kostenlos ist. Für Fahrgäste aus dem DING-Gebiet wird die kostengünstige „DING-Tageskarte Gruppe“ für 18,40 Euro (gültig für bis zu fünf Erwachsene) empfohlen. Sie gilt auf allen genannten Freizeitlinien, außer für Dampfzugfahrten. In der Zeit bis Mittwoch, 31. August, ist auf den Freizeitlinien das 9-Euro-Ticket gültig (außer bei Dampfzugfahrten). Daher können Kapazitätsengpässe auftreten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von DING unter www.ding.eu.