Rückzug löst gemischte Reaktionen aus

Mit ihrem Rückzug aus dem Gemeinderat haben die Stadträte Sigrun Seiboth-Mack und Franz Heim für eine Überraschung in Laichingen gesorgt. Die Reaktionen von politischen Weggefährten fallen unterschiedlich aus.

Wie berichtet, hatten die beiden Mitglieder der Liste „Initiative: Gemeinsam Engagiert für Laichingen“ (Igel) ihren Rückzug in der vergangenen Woche öffentlich gemacht. Sigrun Seiboth-Mack gehört dem Gremium seit 2004 an, Franz Heim seit etwa sechs Jahren. Sie begründeten ihre Entscheidung mit der Belastung beziehungsweise dem Frust, in der Opposition nur wenig Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Für Sigrun Seiboth-Mack und Franz Heim, die in der Sitzung am 30. März offiziell ausscheiden, rücken Alvera Schmid und Curt Tröger nach.

Bedauern, aber auch Unverständnis für Entscheidung

„Wir bedauern den Rückzug natürlich“, sagt Bernhard Schweizer, Sprecher der Laichinger Allgemeine Bürgerliste (LAB). Allerdings dürfe die Arbeit in der Opposition kein Grund für einen Rücktritt sein. „Für die Umsetzung von Zielen müssen auch dicke Bretter gebohrt werden.“ Trotzdem würde der Schritt der beiden noch amtierenden Stadträte respektiert.

Bedeckt hält sich hingegen die CDU zu dem Rücktritt der beiden Stadträte. CDU-Sprecher Kurt Wörner lässt sich lediglich zu einem „Kein Kommentar“ hinreißen.

„Das ist deren Entscheidung“, sagt Ulrich Rößler, Sprecher der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) Laichingen. „Wir nehmen das völlig leidenschaftslos zur Kenntnis.“ Die Gründe kann er jedoch nicht nachvollziehen und meint damit vor allem die genannte Unzufriedenheit in der Opposition. Bei den Abstimmungen werde im Laichinger Gemeinderat oft unabhängig von den Fraktionen entschieden. „Wir sehen die Igel-Fraktion nicht in einer Oppositionsrolle.“

Bei der Kommunalwahl am 25.Mai im vergangenen Jahr gab es folgendes Ergebnis:

BWV: 27795 Stimmen (36,8 Prozent) und 10 Sitze im Gemeinderat

LAB: 18808 Stimmen (24,9 Prozent) und 7 Sitze

CDU: 14955 Stimmen (19,8 Prozent) und 5 Sitze

Igel: 13959 Stimmen (18,5 Prozent) und 5 Sitze

Franz Heim erhielt damals 937 Stimmen, Sigrun Seiboth-Mack 1100. Curt Tröger kam auf 861 Stimmen und Alvera Schmid erhielt 863 Stimmen.

