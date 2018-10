„Pure Kunst“ zieht viele Besucher an

Groß war die Vielfalt an Werken, die die beiden Künstlerinnen Manu Uhlmann und Irma Strohm den Besuchern ihrer Ausstellung am Wochenende präsentierten. „Kunst pur“ lautete das Motto. Und groß war auch der Andrang.

Rund 100 Gäste kamen zur Vernissage am Freitagabend in die Ausstellungsräume im neuen Gebäude von Uwe Schöler (DVAG) im neuen Laichinger Gewerbegebiet (Dreispitz). Gesanglich umrahmt wurde die Eröffnung der Ausstellung, die auch noch am Samstag und Sonntag zu sehen war, von der Frauengruppe 4you „mit drei wundervoll gesungenen Musikstücken“. Auch an den beiden Folgetagen kamen noch einmal einige Besucher, so die beiden Künstlerinnen. Die es sich im Übrigen nicht nehmen ließen, jeweils die Laudatio für ihre Mit-Ausstellerin selbst zu sprechen.