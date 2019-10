Praktikum in der SZ-Redaktion: Wenn Schüler Zeitung machen

Das Pflichtpraktikum BOGY (Berufsorientierung an Gymnasien) wurde in dieser Woche von den zehnten Klassen des Albert-Schweizer-Gymnasiums absolviert. Die Schüler konnten selbstständig ihren Beruf auswählen und sich bewerben.

Es soll ihnen ermöglichen, Einblicke in die Berufswelt zu erlangen. Durch praktische Arbeiten können die Teilnehmer ihre Interessen und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Nach dem Praktikum sollen die Schüler einen Bogy-Ordner anlegen, der durch den Gemeinschaftskundelehrer benotet wird.

Start mit Redaktionskonferenz

Wir beide – Tim Weckerle und Janina Felber – haben uns für die „Schwäbische Zeitung“ entschieden und übten uns seit Montag in Berichte schreiben, Umfragen auf der Straße oder Fotos bei Veranstaltungen zuschießen. Außerdem bekamen wir bereits mehrere Male die Möglichkeit, an einer Konferenz dabei zu sein, was uns wirklich interessiert hat.

Die Redakteure sind sehr freundlich und erklären uns viel darüber, wie die Seiten der Zeitung erstellt werden. Wir sind der Meinung, dass dieses einwöchige Praktikum sinnvoll ist, da es uns ermöglicht, in einen „richtigen Job“ reinzuschnuppern und Erfahrungen für das spätere Berufsleben zu sammeln.

Besuchen durften wir auch andere BOGY-Praktikanten – beispielsweise bei der Volksbank und dem Kindergarten. Dort befragten wir die Vier über ihre Aufgaben sowie Arbeitsbedingungen des Praktikums.

Bei der Volksbank im Einsatz

Bei der Volksbank waren Antonia Fülle, Benjamin Mühsam und Lennox Frenzel anzutreffen. Die Praktikanten können sich bei verschiedenen Arbeitsbereichen testen: Zahlungsverkehr, Qualitätssicherung, Kundenservice, Marketing, Vertrieb und Versicherungsabteilung.

Praktikum bei der Volksbank Laichinger Alb (von links): Lennox Frenzel, Antonia Fülle und Benjamin Mühsam. (Foto: Weckerle)

Die Arbeitsbedingungen sahen sie als gut an. „Unsere Betreuer sind alle nett, hilfsbereit und antworten auf unsere Fragen“, sagte Mühsam. Antonia Fülle fügte hinzu: „Sie erklären alles gut und verständlich“.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, den Beruf später auch auszuüben, antwortete Lennox Frenzel sofort mit einem „Ja“. Die anderen beiden stimmten ihm zu. Erika Kovalev war in dieser Woche beim Kindergarten Krone tätig.

Erika Kovalev im Kindergarten Krone. (Foto: Weckerle)

Ihre Aufgaben waren, mit den Kindern zu spielen. Außerdem durfte sie den Erzieherinnen beim Aufräumen helfen, welche nett und freundlich seien. Sie hat einen guten Eindruck vom Beruf Erzieherin bekommen, kann sich aber nicht vorstellen, in diesem zu arbeiten.