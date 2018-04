Prüfungen an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

Die Prüfungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 an den Haupt- und Werkrealschulen sowie den Gemeinschaftsschulen haben mit dem Fach Deutsch bereits am vorvergangenen Dienstag begonnen. An diesem Dienstag nun folgte die schriftliche Prüfung in Mathematik und am 3. Mai steht die schriftliche Englischprüfung an. Eine Sprachprüfung in Englisch wurde bereits vor den schriftlichen Prüfungen absolviert. Darüber hinaus gehört zur Hauptschulabschlussprüfung eine themenorientierte Projektprüfung. Hier können die Schüler ihre persönlichen Stärken und Interessen einbringen. Sie recherchieren zu einem selbstgewählten Thema, holen Informationen ein, bereiten diese auf und präsentieren die Ergebnisse. Die dabei gezeigten fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen werden in die Bewertung einbezogen. An der Erich-Kästner-Schule streben 41 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse an. 18 Schülerinnen und Schüler machen den Werkrealabschluss nach der zehnten Klasse. Ihre Prüfungstermine finden je einen Tag nach denen der Hauptschule statt. Das Foto zeigt die Schüler kurz vor ihrer Matheprüfung am Dienstag in der Aula der Erich-Kästner-Schule.