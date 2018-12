Posaunenchor Laichingen zieht musizierend durch die Stadt

Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen hat auch in diesem Jahr an einem alten Brauch zu Weihnachten festgehalten: am sogenannten Kurrendeblasen. An Heiligabend zogen erneut Mitglieder des Posaunenchors Laichingen musizierend durch die Stadt und ließen an markanten Punkten festliche und weihnachtliche Weisen erklingen.

In drei Gruppen – zwei Chorgruppe und eine Jungbläsergruppe – war der Posaunenchor Laichingen am Nachmittag des Heiligen Abends unterwegs in Laichingen, um musikalisch die Frohbotschaft von der Geburt Christi zu verkünden und um musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen: Franziska Mangold, Ulrich Groß und Oliver Schneider führten die Gruppen bei ihren Platzkonzerten zu rund 15 Stationen an. Sie suchten ältere und kranke Menschen auf, sei es im Pflegeheim oder im Seniorenheim. Sie besuchten aber auch Chormitglieder und Mitglieder der Kirchengemeinde, die nicht mehr zur Kirche kommen können. „Wir waren dort, wo Menschen das Jahr über Freude hatten, aber auch da, wo sie Leid und Schmerz ertragen mussten“, erklärt Dirigent Oliver Schneider. Besonders an die kranken und gebrechlichen Menschen werde bei dem Kurrendeblasen gedacht.

Die Gruppe um Oliver Schneider musizierte zum Abschluss im Hof der Albanskirche, um die Gottesdienstbesucher auf dem Weg zur Kirche mit beliebten Chorälen zu erfreuen. Dort fand dann noch ein sehr gut besuchter Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt.

Das Kurrendeblasen hat in Laichingen wie in ganz Deutschland eine lange Tradition. Viele Posaunenchöre ziehen noch heute durch ihre Gemeinden und spielen an dem christlichen Hochfest Weihnachten.