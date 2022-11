Porträt von Christina Schweizer wird bald gezeigt

Das Museum in Feldstetten hat kürzlich wieder besonders wertvolle Ausstellungsstücke erhalten. Gertrud Schmid aus Laichingen stiftete ein Porträt ihrer Urgroßmutter Christina Schweizer aus Feldstetten, 1822 – 1896, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Christina Schweizer war eine Tochter des Laichinger Feldmessers Johann Georg Wegst und heiratete 1851 den Feldstetter Bauern und „Lackier“ (Maler, Anstreicher) Georg Schweizer. Sie hatten neun Kinder, von denen jedoch nur die drei kunstbegabten Schwestern Walburga, verheiratete Enderle, Magdalena Schweizer und Marie, verheiratete Haible, überlebten.

Das besondere künstlerische Talent von Magdalena wurde früh entdeckt und gefördert. Den Höhepunkt ihrer Laufbahn erreichte sie als Direktorin der Kunstgewerbeschule in der Residenzstadt Stuttgart. In ihrer unverkennbar feinen Malerei hat sie dieses Porträt ihrer Mutter in der Sonntagstracht gefertigt, teilt das Museum in einem Schreiben mit.

Ihre Schwestern versuchten neben Landwirtschaft und Familie ihre besondere Begabung ebenfalls zu verwirklichen und schufen wunderbar fein ausgesägte und kunstvoll gestaltete „Denkmale der Liebe“. Dies waren verglaste Glaskästen zur Erinnerung an die Taufe, die Konfirmation und die Hochzeit sowie zum Gedenken an geliebte Verstorbene. Bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts schmückten sie die bäuerlichen Stuben im weiteren Umkreis und sind heute in vielen Museen zu finden. Die umfangreichste Sammlung besitzt allerdings das Museum in Feldstetten. Diesem großen Bestand hat nun Gertrud Schmid noch ein besonderes Ausstellungsstück hinzu gefügt: die Gedenktafel, die Marie Haible zur Konfirmation ihrer Tochter 1914 angefertigt hatte. Sie war auf den Namen ihrer Patentante „Magdalene“ getauft worden.

Im kommenden Jahr wird das Museum eine Sonderausstellung zu Leben und Werk dieser drei Schwestern zeigen, dazu auch Exponate zu August Enderle, einem der Söhne von Walburga und Paul Enderle, der als Gewerkschaftler und Politiker deutschlandweite Bedeutung erlangte, heißt es in dem Schreiben des Museums weiter.

Das Museum in Feldstetten wird – voraussichtlich zum letzten Mal in diesem Jahr – am Sonntag, 13. November, von 13 bis 17 Uhr seine Pforten öffnen. Die diesjährige Sonderausstellung zeigt viele interessante Geräte der Bäckerei und Konditorei in alten Zeiten, bezaubernde Naturaufnahmen und viele analogen Geräte für die Naturfotografie. Heinrich Gebhardt hat diese wertvolle Sammlung dem Museum übergeben und wird selbst anwesend sein. Gruppenführungen können noch für andere Termine vereinbart werden unter Telefon 0171/7124294.