Popsongs und Balladen in Wohnzimmer Atmosphäre

Das Deli in Laichingen bietet am Samstag, 22. Oktober, einen musikalischen Abend mit fünf Musikern, die normalerweise in einer großen Band spielen. Sie hätten Musik für jeden Geschmack dabei, kündigt das Restaurant an, darunter zweistimmige Balladen und Popsongs in Wohnzimmer Atmosphäre. Mit dabei ist das Gesangsduett Living Harmony (Nina Stemann und Petra Roth), die begleitet werden von Andrea Kröner am Klavier, Ralf Ritscher am Saxophon und Tim Beck an der Cajon. Der Eintritt an der Abendkasse kostet zwölf Euro. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Reservierungen werden bis Freitag, 21. Oktober, unter 07333 / 954285 angenommen. Foto: Band