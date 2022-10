Pop- und Gospelchor Amazsing gibt Konzert

Amazsing ist ein Pop- und Gospelchor, der bereits 2019 sein 20-jähriges Bestehen feierte. Gegründet durch die evangelische Kirchengemeinde Wiesensteig im Jahr 1999, leitete Barbara Weber den Chor bis sie 2000 aus beruflichen Gründen aufhören musste. Anschließend bis im Jahr 2005 übernahm Wolfgang Hügel die Chorleitung. Mit einer fortwährenden Begeisterung und mitreißenden Art zu dirigieren, Geduld und Liebe zur Musik leitet Angela Sieg bis heute den Chor.

Aber vor allem dem damaligen Pfarrer Rudolf Spieth ist es zu verdanken, dass sich eine Gruppe sangesfreudiger Gleichgesinnter fand und diesen Chor bildete. Im Jahr 2008 hatte der Chor nun auch seinen eigenen Namen, der aus einem Wortspiel entstand: „amazing“ für wunderbar, überraschend, staunen; gepaart mit dem Wort „sing“ – Amazsing. Mittlerweile besteht der Chor aus 25 Mitgliedern, die nicht nur miteinander Proben, sondern auch bei einem jährlichen Chorwochenende, einem Grillabend zum Sommerabschluss oder einer kleinen Weihnachtsfeier Gemeinschaft erleben wollen.

Aktuelle Konzerte finden am 30. Oktober um 18 Uhr in der Andreaskirche in Nellingen oder am 31. Oktober um 19.30 Uhr zur traditionellen Churchnight in der Evangelischen Kirchengemeinde in Wiesensteig statt.