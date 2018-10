„Pop & more Laichingen“ begeistert beim Jahreskonzert

Mit faszinierenden Rhythmen aus den Bereichen Swing und Jazz zog „Pop & more Laichingen“ am Samstagabend die Besucher in den Bann und begeisterte mit dem kurzweiligen und vielfältigen Konzertprogramm.

Jazz und Swing zeichnen sich durch Rhythmik, Schwung und Dynamik aus. Eigenschaften, welche „Pop & more“ beim Jahreskonzert „Fascinating Rhythm“ beeindruckend demonstrierte. Der Chor unter Leitung von Helmut Hauber zeigte die faszinierende rhythmisch-musikalische Vielgestaltigkeit anhand vieler bekannter Welt-, Film-, und Ohrwurmmelodien und präsentierte die Spielarten der Musik mit Ausdruck und Präzision: harmonisch im Einklang oder gewollt schräg, jazzig oder off-Beat, langsam oder voller Blues, schwingend und rhythmisch.

Der Chor erfasste die Liedcharaktere, transportierte sie gekonnt in den Zuhörerraum und zeigte sich durchweg als homogene und tonsichere Gemeinschaft mit Dynamik und Ausdruck. So verwoben sich sprühende Energie, einnehmende Melodien und schwingende Lebendigkeit zu einem mitreißenden Klangteppich. Temperamentvolles wie das swingend-jazzige „It don’t mean a thing“ oder das schwungvolle „Bei mir bist du schön“ kamen ebenso überzeugend zum Vortrag wie romantische und zum Dahinschmelzen einladende Ohrwürmer wie „My Way“, „Theme from New York, New York“ oder das stimmungsvolle „as time goes by“ aus dem Kinoklassiker „Casablanca“.

Welt der Geheimagenten

In die Welt der Geheimagenten entführte „James Bond Theme“: Das erkennbare Thema mit aufregenden Rhythmen und eingängigen Harmonien brachte der Laichinger Chor mit lautmalerischer Technik vollendet zu Gehör, gab lässig schwingend und volltönend den „The great Pretender“ und lud charmant in die Welt der Schönen und Reichen bei „puttin on the ritz“.

Dass „Pop & more“ ein Händchen für deutsche und anspruchsvoll arrangierte Hits hat, kam bei „Mambo“ und „Parkplatzregen“ voll zur Geltung: herausfordernde Begleitpattern, rhythmische Feinheiten, Tonartwechsel und swingendes Tempo setzte der Chor gekonnt und souverän um.

Neben den Protagonisten des Abends war auch die Chorjugend des Vereins mit in das Programm eingebunden. Der Kinderchor eröffnete mit dem fröhlichen „Singen macht Spaß“, ließ den Floh auf dem „O“ tanzen und wandelte sich in „Die Seefahrt nach Rio“ von Landratten zu auf allen Weltmeeren segelnden Seebären. Durchweg begeisterten die Kids mit ihrer Freude am Tun, ihrer Textsicherheit und ihrem Mut zu Solistenbeiträgen. Ebenso gefielen die Teenies, eine kleine aber feine und tonrein intonierende Gruppierung. Mit dem Gänsehautsong „Killing me softly“ berührten sie ebenso wie mit der im Duett vorgetragenen Liebesballade „Something stupid“.

Begleitet durch bewährte Band

Begleitet wurde der Abend durch die bewährte Band, bestehend aus Norbert Braitinger (Gitarre), Erwin Kühl (Bass), Jannis Waldbaur (Schlagzeug) und Helmut Hauber (Piano), die den Liedern das stimmige rhythmische Fundament gaben.