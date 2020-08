Polizei zieht zwei Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat für die Sicherheit der Bürger auf den Straßen am Wochenende Kontrollen vorgenommen. Bei diesen Kontrollen im Raum Laichingen und Westerheim zog die Polizei am Sonntag zwei Fahrer aus dem Verkehr.

Im Raum Laichingen nahm die Polizei Verkehrskontrollen vor, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. In Laichingen selbst zogen die Polizisten einen 17-Jährigen aus dem Verkehr. Den hatte die Streife kurz vor 23 Uhr in der Merklinger Straße kontrolliert. Der junge Mann war mit einem Roller unterwegs, für den er einen Führerschein benötigt hätte. Den passenden Führerschein hatte er aber gar nicht. Das bringt jetzt nicht nur ihm sondern auch seinem Vater eine Strafanzeige ein. Denn der Vater hatte ihm die Fahrt erlaubt.

Kurz nach Mitternacht hielt die Polizei in Westerheim einen VW an. Am Steuer saß ein 20-Jähriger, der erkennbar berauscht war. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass der junge Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Im Auto fanden die Polizisten auch ein Tütchen mit etwas Marihuana. Das beschlagnahmte die Polizei. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Der 20-Jährige wird im Laufe des Verfahrens auch um seinen Führerschein bangen müssen. Denn die Polizei wird die Führerscheinstelle über die Drogenfahrt informieren.

Hinweise der Polizei zum Fahren auf den Straßen: Weder Fahren ohne Fahrerlaubnis noch Fahren unter Drogeneinfluss sind Kavaliersdelikte. Denn die Teilnahme am Straßenverkehr ist so komplex, dass man sie, zielgerecht auf das genutzte Fahrzeug, lernen muss. Dazu ist ein Führerschein da. Die Ausbildung hilft, gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden und gesund nach Hause zu kommen. Alkohol- und Drogeneinfluss dagegen wirkt sich derart auf die Fährigkeiten des Fahrers aus, dass er selbst das Erlernte nicht mehr richtig anwenden kann. Und schafft damit wieder gefährliche Situationen, die zu schweren Unfällen führen können. Diese wiederum will die Polizei mit ihren regelmäßigen Kontrollen verhindern. Sie wird die Kontrollen auch fortsetzen.