Polizei will Frau des Opfers verhören

Der Mord an einem Blumenhändler in Laichingen beschäftigt immer noch die Ulmer Polizei. „Wir ermitteln nach wie vor in verschiedene Richtungen“, sagte Pressesprecher Reiner Durst.

Rechtshilfeersuchen läuft

Derzeit liefen weitere Vernehmungen im Bekanntenkreis des 44-jährigen Opfers, sagte Durst. Auch mit der Ehefrau des Mannes will die Ulmer Polizei Kontakt aufnehmen. Diese lebt jedoch in der Türkei, weshalb die deutschen Behörden ein Rechtshilfeersuchen stellen mussten. Dieses sei auf dem Weg, erläuterte Durst. Allerdings dauere das Prozedere längere Zeit. „Die Vorbereitung dafür ist sehr komplex“, sagte der Sprecher der Ulmer Polizei. Insgesamt habe die Sonderkommission Blume bereits weit über 400 Vernehmungen geführt – bislang jedoch ohne heiße Spur.

Das Opfer, ein 44-jähriger kurdischer Blumenhändler, war Anfang Oktober in Laichingen auf offener Straße in der Nähe seines Geschäfts erschossen worden.