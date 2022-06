Polizei sucht nach Unfall Fahrerflüchtigen

Kurz vor 13 Uhr am Donnerstag fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Suzuki von Merklingen nach Laichingen. An der Einmündung nach links in Richtung Blaubeuren hielt er an, weil eine Ampel Rot zeigte. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr ihm ein Renault ins Heck. Die beiden Fahrer stiegen aus und schauten sich den Schaden an. Der 62-Jährige forderte den Verursacher auf, ein Warndreieck aufzustellen. Daraufhin fuhr der Unbekannte mit seinem Auto in Richtung Laichingen davon. Die Polizei Laichingen nahm die Ermittlungen nach dem Flüchtigen auf und schätzt den Sachschaden am Suzuki auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht einen roten Renault Trafic, älteres Modell, mit Biberacher Kennzeichen BC. Der Fahrer soll 30 bis 40 Jahre alt sein, eine Stirnglatze sowie kurze, helle Haare haben. Außerdem trägt der Verursacher wohl einen Schnauzer und einen Kinnbart. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07391/5880 zu melden.