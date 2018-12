Polizei findet bei Kaminbrand Cannabisplantage in Laichingen

Ein Kaminbrand hat zum Auffinden einer kleineren Cannabisplantage in Laichingen geführt. Die Polizei wurde am Samstag gegen 20.47 Uhr zu diesem Kaminbrand in Laichingen gerufen. Bei den Ermittlungen zur Ursache des Brandes-Glanzruß, welcher zu einer Flammenentwicklung führte, entdeckten die Beamten laut Mitteilung eine kleinere Cannabisplantage auf dem Dachboden. Ein 26 Jahre alter Bewohner des Hauses stehe in dringendem Tatverdacht, Besitzer und Anbauer der Cannabispflanzen zu sein. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren Beamte der Polizei Ehingen und der Polizeihundeführerstaffel im Einsatz. Durch die Flammenentwicklung im Kamin kam es zu keinem Sachschaden.