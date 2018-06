Politologe ist zweiter BM-Kandidat

Neben einem Polizisten will nun auch ein studierter Politologe Bürgermeister von Laichingen werden. Am Freitag um 11.24 Uhr gab Klaus Kaufmann bei der Laichinger Stadtverwaltung seine Bewerbungsunterlagen ab. Der Kandidat ist 53 Jahre alt und lebt in der Stadt Kernen im Remstal. Er blickt auf ein bewegtes Leben: Nach einem schweren Unfall wurde er Entwicklungshelfer, und mit 48 Jahren nahm er noch ein Studium auf.

