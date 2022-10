Platz 3 für die Jüngsten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Ravensburg stellte sich die Mannschaft der U11 Judokas bei den Bezirksmeisterschaften ihrem ersten Wettkampf seit der Corona-Pause.

Hier traten die Jungs in sieben unterschiedlichen Gewichtsklassen, von 25kg bis +40kg gegen weitere Mannschaften an, wer mehr als drei Einzelbegegnungen für sich entscheiden kann, gewinnt die jeweilige Begegnung.

In der ersten Runde waren die Laichinger Nachwuchskämpfer noch etwas zu zurückhaltend und gaben die Begegnung gegen Sigmaringen leider knapp ab. Die Anschließende Begegnung gegen Ravensburg 2 konnten sie souverän für sich entscheiden und zogen somit in ihren letzten Kampf gegen die Favoriten Ravensburg 1. Hier waren viele der Einzelkämpfe sehr ausgeglichen, am Ende fehlte den Laichinger Judokas das Quäntchen Glück und die Erfahrung, wodurch sie die Begegnung leider ebenfalls abgeben mussten.

Dennoch belegten die Jungs am Ende den verdienten dritten Platz und qualifizierten sich somit für die Süd-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften in zwei Wochen in Kirchheim.