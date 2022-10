Platz 3 der Laichinger Turnerinnen beim Kreisliga Wettkampf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 3-jähriger Wettkampfpause konnte die 2. Mannschaft des TSV Laichingen am Sonntag, den 16. Oktober endlich wieder beim ersten Liga-Wettkampf antreten. Die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt und die 14- bis 17-jährigen Turnerinnen haben an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden hervorragende Leistungen gezeigt. An allen Geräten zeigten die Turnerinnen, bis auf kleinere Patzer ausdrucksstark und sicher ihre Übungen mit Saltos, Sprüngen und Schwüngen. In einem leistungsstarken Feld wurden die Turnerinnen des TSV Laichingen dafür mit dem 3. Platz belohnt und landeten hinter den Mannschaften aus Schwendi und Friedrichshafen auf dem Podest vor Weingarten, Ailingen, Wangen-Eisenharz, Sontheim und Munderkingen. Für den TSV Laichingen starteten Ronja Kuhn, Marie Lock, Sarah Ruopp, Sophie Walter, Kira Rübsteck, Luisa Göser, Anna-Lena Kirsamer und Leonie Hinz. Als Kampfrichterin wertete Rebecca Striebel.

Am 19. November findet der zweite Wettkampf in Wangen i.A. statt. Für unsere jüngeren Turnerinnen geht es bereits am Samstag, 12. November beim vereinfachten Kür-Wettkampf in Laichingen um die Podestplätze. Wir laden Sie gerne dazu ein, die jüngsten Turnerinnen in der DSH anzufeuern.