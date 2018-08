Pizza aus dem Feldstetter Backhaus

Neun Klienten der Werkstatt für behinderte Menschen der LWV-Eingliederungshilfe aus Laichingen waren am Freitag zu Besuch im Feldstetter Backhaus. Die Freude der behinderten Menschen war riesig, heißt es in der Mitteilung. Als Vorarbeit wurden in der Werkstatt eine Vielzahl an „Reisig-Büschel“ hergestellt, die man für das Anfeuern des Ofens benötigt. Am Backhaus angekommen, konnten die Teilnehmer bestaunen, wie man so einen großen Ofen anfeuert und auf Temperatur bringt. Während die selbst hergestellten „Reisig-Büschel“ im Ofen verbrannten, bereiteten alle gemeinsam schon mal das Mittagessen vor: Es gab selbst gemachte Pizza aus dem Backhausofen. In einem traditionellen Backhaus selbst Brot, Wecken und Nussschnecken zu formen, zu backen und dann auch zu essen, habe bei allen große Begeisterung geweckt.