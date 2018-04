Pilotprojekt: Wanderangebot richtet sich erstmals an Senioren

„Lust auf Wandern?“ ist ein neues Projekt des Ortskrankenpflegevereins Laichinger Alb (OKV) überschrieben, das die beiden Initiatorinnen Jutta Schmid-Harscher und Beate Gast bei der Mitgliederversammlung am Montagabend in AlbanPlus vorgestellt haben. „Der Weg ist das Ziel“ lautet der Untertitel der ersten OKV-Seniorenwanderung am Mittwoch, 16. Mai.

Anregung der Demenz-Initiative

Beate Gast sprach von einem Pilotprojekt, das der OKV auf Anregung der Demenz-Initiative Laichingen gerne aufgegriffen habe und das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein, Bezirksgruppe Laichingen, stattfinde. Auch Menschen mit einem Rollator seien willkommen, zurückgelegt werde eine vier Kilometer lange, relativ ebene Strecke. „Die Menschen sollen raus ins Freie und Natur, Luft und Gemeinschaft genießen“, erklärte Beate Gast. „Sie sollen an frühere Tage erinnert werden und Kraft schöpfen“, ergänzte Jutta Schmid-Harscher.

Die beiden Frauen stellten das neue Projekt vor und verteilten auch Flyer zu der ersten OKV-Seniorenwanderung. Geplant ist die Fahrt in den OKV-Mobilen zum Parkplatz an der Papiermühle in Wiesensteig. Dann geht es gemütlich und langsam mit den Senioren leicht ansteigend entlang der plätschernden Fils durch Wald und Wiesen. Am Filsursprung wird eine Pause eingelegt, dort können sich die Wanderer stärken. Zurück führt die Tour auf dem gleichen Weg in Richtung Wiesensteig. Je Strecke ist eine Stunde eingeplant. Eine Schlusseinkehr ist geplant.

Alle Teilnehmer werden Zuhause abgeholt

Alle Teilnehmer werden zuhause abgeholt und auch dort wieder zurückgebracht. Sie dürfen auch gerne eine Person des Vertrauens mitnehmen. Wichtig ist, dass die interessierten Personen die insgesamt vier Kilometer lange Strecke alleine oder mit Unterstützung bewältigen können. Altersbedingte Handicaps seien kein Hindernis. Angehörige sollten die älteren Menschen motivieren, doch mitzukommen, meinten Beate Gast und Jutta Schmid-Harscher.