Pfarrer zum Kopftuch-Protest: „Gut gemeint, aber schlecht gehandelt“

Wolfgang Sedlmeier, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Maria von Aalen, hat am Pfingstsonntag im Gottesdienst ein Kopftuch übergezogen, um seinen Protest gegen Diskriminierung kundzutun. Damit ist der Seelsorger in die Schlagzeilen geraten.

In seiner Predigt distanzierte sich Pfarrer Sedlmeier von Menschen, die andere verurteilen, nur weil sie eine Kipa, ein Kopftuch oder eine Burka trügen. Wer Menschen wegen ihrer aus Glaubensgründen gewählten Kopfbedeckung diskriminiere, verstoße gegen die Menschenwürde und gegen den Geist des Pfingstevangeliums, sagte Sedlmeier. Er erhielt viel Zustimmung für seine Aktion.

Doch in den Folgetagen hagelte es auch Protest, vor allem in den sozialen Netzwerken. SZ-Redakteur Hansjörg Steidle hat bei Karl Enderle, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb, nachgefragt, wie er die Aktion seines Kollegen sieht.

Karl Enderle. (Foto: Steidle)

Kennen Sie Ihren Kollegen?

Ich kenne Pfarrer Wolfgang Sedlmeier nicht näher, wohl aber die Kirchengemeinde St. Maria von Aalen. Denn dort war in den Jahren 1989 bis 1991 meine erste Vikarstelle. Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass Pfarrer Sedlmeier ein Kämpfertyp ist, der sich über Entscheidungen hinweg für den Erhalt der St. Augustinus-Kirche in der Triumphstadt in einem Aalener Stadtteil eingesetzt hat. Er hat das Anliegen vieler Gläubigen geteilt, die in dieser Kirche heimisch geworden sind und die sich gegen den von der Diözesanleitung beschlossenen Abriss wehrten. Er zeigte Mut und konnte die Kirche retten.

War die Vorgehensweise richtig?

Seine Protestaktion mit dem Kopftuch war sicherlich gut gemeint, aber letztendlich hat er meiner Ansicht nach falsch gehandelt. Man kann alles übertreiben, und das war hier der Fall. Es ist doch interessant zu sehen, welche Wirkung ein religiöses Zeichen oder Symbol wie das Kopftuch hervorrufen kann. Grundsätzlich muss es Toleranz, Respekt und Achtung vor der religiösen Überzeugung eines anderen Menschen geben. Dafür stehe ich, und das verlange ich auch von anderen. Weil die religiöse Überzeugung etwas Heiliges und Intimes ist, will und darf man sie nicht verletzen.

Steigt der öffentliche Druck?

Ja. Das ist richtig. Die öffentlichen Gottesdienste sind inzwischen einer so genauen Beobachtung ausgesetzt, dass man jedes Wort und jede Geste beachten muss. An sich ist Öffentlichkeit für Gottesdienste gut, weil dann die Botschaft vervielfacht wird und diese mediale Möglichkeiten haben auch eine missionarische Qualität.

Wie sehen Sie die Kommentare?

Beängstigend und besorgniserregend ist, dass diese missverständliche Aktion von Pfarrer Sedlmeier zum Anlass genommen wird, Hassmails in den sozialen Netzen zu versenden, und dies gleich in großer Zahl und vor allem von AfD-Sympathisanten. Von AfD-Politikern wünsche ich mir generell eine andere Wortwahl und ein anderes Niveau ihrer Äußerungen.

Wie beurteilen Sie die Kritik von Bischof Gebhard Fürst?

Als katholische Kirche haben wir eine große Verantwortung und gesellschaftliche Vermittlerfunktion. Dies ist ein entscheidendes pfingstliches Charisma. Pfarrer Sedlmeier hat wohl nicht mit diesem Echo gerechnet, das seine Aktion hervorgebracht hat. Sie hat einen sensiblen Punkt erreicht und seine Protest war wohl nicht zu Ende gedacht. Die Kritik von Bischof Gebhard Fürst ist angemessen und gut und nachvollziehbar.“