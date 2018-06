Personalmangel: Wirt zieht Konsequenzen - und macht Politik Vorwürfe

Das Problem ist nicht neu, aber es verschärft sich zusehends. Für Arbeitgeber wird es immer schwieriger, Personal zu finden. Orhan Kula, Wirt des Laichinger Cafés déli, zieht nun Konsequenzen. Ab 1. Juli wird er sein Café über die Mittagszeit geschlossen halten. IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle kennt das Problem. Für ihn ist auch die Politik nicht unschuldig an der Entwicklung.

Nein, früher war nicht alles besser. Manches aber schon. Orhan „Oki“ Kula erinnert sich an die Zeit, als er in Laichingen mit seinem Café angefangen hat. Im Januar 2013 war das. Damals, so Kula, „konnten wir es uns größtenteils noch aussuchen, wen wir anstellen wollten“. Verkehrte Welt heute. Arbeitgeber wie er müssten um Mitarbeiter richtiggehend buhlen. Kula hat zwei Gründe ausgemacht: Die Zahl derer, die auf einen Job in der Gastronomie angewiesen sind, sinke rapide. „Jugendliche, die Geld verdienen müssen, die gibt’s heute nicht mehr.“ Außerdem gebe es immer mehr Vorschriften, die es Arbeitgebern wie ihm erschweren würden, Personal so einzusetzen – denn er jemanden findet –, wie es für das Geschäft, aber auch den Arbeitnehmer passt. Flexibilität ist das Stichwort.

Gerne hätte er den Kunden den Schritt erspart

Gerne hätte er seinen Kunden diesen Schritt erspart, aber leider sei dieser unumgänglich – weil er nicht mehr genügend Mitarbeiter findet. Ab dem 1. Juli wird das beliebte Laichinger Café déli nur noch vormittags zum Mittagessen und dann wieder abends ab 18 Uhr öffnen. Geschlossen zwischen 14 und 18 Uhr, heißt es dann. Zwar sei die Frequenz über die Mittagszeit bisher nicht riesig gewesen, aber schade sei die Reduzierung der Öffnungszeiten trotzdem, so der Heroldstatter. Aktuell beschäftigt Kula im déli zwölf Mitarbeiter, inklusive seiner Frau und seiner Tochter; die meisten auf 450-Euro-Basis oder in Teilzeit. Früher aber seien es immer so um die 20 gewesen. Auf Dauer sei die Mehrbelastung nicht zu stemmen.

Natürlich, so Kula, sei die Dichte an Cafés in Laichingen recht hoch, was ebenfalls zu seinem Personalmangel beitragen könne; er geht aber davon aus, dass die gesamte Szene massive Probleme hat.

Zu viele Akademiker

Dass dem grundsätzlich so ist, bestätigt Otto Sälzle, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit Sitz in Ulm. Nicht nur der Fachkräftemangel in der Industrie oder im Handwerk habe in den vergangenen Jahren zugenommen, auch der Mangel an Menschen, die beispielsweise als Bedienung arbeiten können. Dies liege, sagt Sälzle der „Schwäbischen Zeitung“, teilweise an der „Fehlentwicklung einer zunehmenden Akademisierung“.

Weil immer mehr Jugendliche studieren, würden vor allem ländliche Gebiete wie die Laichinger Alb leiden; der Nachwuchs studiert schließlich in der großen Stadt. Sälzle plädiert für ein Umdenken, für mehr Auszubildende in Industrie, Handel, Handwerk. Als Negativbeispiel nennt er Griechenland.

Wo es zu wenige Jobs für zu viele junge Akademiker gebe. Ein weiterer Grund für fehlende Menschen, die Arbeit suchen, klingt profan, schlägt aber voll durch: In der Region herrscht quasi Vollbeschäftigung.

Immer mehr Vorschriften

Otto Sälzle gibt Kula auch Recht in dem Punkt, dass die Politik dem Mittelstand immer mehr Vorschriften machen würde, was für diesen schädlich sei. Kula nennt Beispiele wie Pausen- oder Arbeitszeitregelungen, die einfach nicht zu seiner Branche passten.

In der Folge habe er potenziellen neuen Mitarbeitern auch schon absagen müssen. Schuld sei auch das Arbeitszeitgesetz. Otto Sälzle kennt die Klagen darüber, auch aus seiner Sicht wirken diverse Vorschriften wie ein „Hemmschuh“ für die Wirtschaft. Statt des Schutzes des Arbeitnehmers stünden am Ende nur Verlierer da: der Arbeitgeber ohne Personal, der Arbeitnehmer ohne Job und zusätzlichem Einkommen und der Kunde ohne Kaffee, Kuchen oder Cocktail – so wie im Fall des déli, das künftig mittags zu ist.

