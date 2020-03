Per Lichtsignal und Telefon: So bleiben Oma und Enkel in Kontakt

7·7·7 – Abendgebet mit neuer Uhrzeit

7·7·7-Abendgebet: Weiterhin laden alle christlichen Kirchen in Laichingen und den Teilorten zum Abendgebet an vielen Orten ein – ab Sonntag jedoch eine halbe Stunde später, also um 19.30 Uhr.

Das Prinzip dahinter ist gleichgeblieben. Es soll eine tägliche, gemeinsame Hoffnungszeit in der Corona-Krise sein: 7 Tage die Woche, 7.30 Uhr am Abend und sieben Minuten lang.

Ab Sonntagabend werden die Glocken aller Kirchtürme immer um 19.30 Uhr läuten. Die Zeit 19.30 Uhr werde von den Kirchen in Baden-Württemberg, allen evangelischen Gemeinden in Baden-Württemberg und den katholischen Gemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart vorgeschlagen. Sie könne daher ein weiteres Zeichen der Gemeinschaft der Kirchen sein, das auch die Laichinger Gemeinden setzen wollen.

Die Gemeinden laden erneut alle Laichinger ein, da wo sie sind und leben, so wie sie glauben und zweifeln, mit denen, mit denen sie in Hausgemeinschaft sind am Abendgebet teilzunehmen.

Ein ermutigendes, verbindendes Zeichen wäre laut Pfarrer Karl-Hermann Gruhler, wenn immer mehr Einwohner dann am Ende den Chorus – an hoffentlich wärmeren Abenden – am Fenster, auf der Terrasse draußen singen oder mit einem Instrument spielen.

Jede Woche gibt es einen neuen Ablauf mit allen Texten an folgenden Stellen:

im Amtsblatt,

als Ausdruck in den Kirchen,

Auf den Homepages der beteiligten Kirchengemeinden,

Für das Smartphone auf der „CommuniApp“ der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen.