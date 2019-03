Paukenschlag: Dirigent der Stadtkapelle tritt ab

Alexander Schmidt bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender der Stadtkapelle Laichingen. Er wurde bei der Hauptversammlung mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt, ebenso Schriftführer Walter Ruoß und Kassenprüfer Manfred Roch. Dafür legt der langjährige Dirigent Gerhard Engler seinen Taktstock nieder. Wegen der Flut an Terminen empfiehlt er, künftig einen Vize-Dirigenten zu beschäftigen.

Turnusgemäß galt es auch, vier Beisitzer zu wählen. Bei der geheimen Abstimmung am Freitag fiel die Wahl der 40 anwesenden Musiker auf Anja Mangold, Sabrina Ritzler (neu), Dorothee Bopp-Hirning und Julia Mark (neu). Nicht mehr zur Wahl angetreten waren Stefanie Vötchen (14 Jahre Beisitzerin) und Manfred Roch (28 Jahre Beisitzer). Beide erhielten ein Geschenk als Dankeschön für ihr Engagement und ihre geleistete Arbeit.

21 Auftritte, 44 Gesamtproben

In seinem Geschäftsbericht blickte Vorsitzender Alexander Schmidt auf ein aktives Jahr zurück: 44 Mal trafen sich die Mus Musiker zu Gesamtproben, darunter auch drei Probetage an Wochenenden. Dazu kamen 21 Auftritte, einer davon in kleiner Besetzung, wie Gottesdienste an Weihnachten und Fronleichnam, Unterhaltungsmusik in Sontheim, Süßen und Feldstetten, beim Festival „Rock Dein Leben“ sowie am Wald- und Stadtfest, Ständchen zu 60., 70. und 80. Geburtstagen, eine Musikerhochzeit mit Gottesdienst, Marschmusik, Ständchen und Brautentführung und vor allem der laute und staubige Durchbruch der zweiten Röhre am Boßlertunnel. Finanzielle Einnahmen hatte der Verein durch die Verpflegungsstände am Oster- und Pfingstmarkt, die im vergangenen Jahr sehr gute Umsätze bescherten. Zum zweiten Mal in Folge fand das Waldfest 2018 ohne Regen statt. „Damit konnten wir“, so Schmidt, „unserer Kasse etwas Gutes tun“. Auch beim Stadtfest „war Petrus auf unserer Seite“ und bescherte dem Verein ein sehr gutes finanzielles Ergebnis. Dies bestätigte auch Kassiererin Beate Kneule und beschrieb ihr erstes Jahr in diesem Amt „in finanzieller Hinsicht als sehr erfolgreich“ und hatte dazu einige Zahlen parat. Kassenprüfer Joachim Baisch und Manfred Roch bescheinigten ihr eine „sehr ordentliche Kassenführung“ und dankten ihr für ihre Arbeit. Mit diesem finanziellen Polster schaffte sich der Verein im vergangenen Jahr ein Glockenspiel und einen gebrauchten Spülmaschinen-Anhänger an. Bassist Manfred Roch feierte im vergangenen Jahr einen runden Geburtstag und beschenkte dazu seinen Verein mit einer neuen Konzerttrommel.

Wehmütig blickte Vorsitzender Alexander Schmidt am Ende seines Berichts auf das Konzert im Januar zurück. Denn es war das Letzte unter Dirigent Gerhard Engler – dieser hatte damals schon seinen Rücktritt angedeutet. Schmidt akzeptiert diese Entscheidung Englers, „auch wenn sie schwerfällt. Wir haben in den letzten Jahren viel bei dir gelernt und sind zu einer sehr guten Kapelle gereift, danke dafür.“

Dirigent Gerhard Engler beschrieb das vergangene Jahr als „musikalisch zufriedenstellend“. Aus seiner Sicht waren es in der Sommersaison zu viele Auftritte, schließlich sei man an acht Wochenenden hintereinander im Einsatz gewesen. Als „spannende Geschichte“ empfand er die Durchschlagsfeier am Boßlertunnel und war froh, dass alle Musiker das Spielen unter „sengender Sonne körperlich gut überstanden haben. Das war knapp an der Grenze“. Er schlug vor, künftig einen Vize-Dirigenten zu benennen, um „die Terminflut“ zu bewältigen und den Dirigenten zu entlasten.

Nicht das beste Konzert

Erfreut zeigte sich Gerhard Engler über die Resonanz zum Jahreskonzert 2019 und hob auch die „herausragende Berichterstattung der örtlichen Presse“ hervor. Er gab zu, dass dies „ein sehr schwieriges und sicher nicht unser bestes Konzert“ war und dass künftig „eventuell das Anspruchsniveau zurückgeschraubt“ werden sollte. Dankbar ist Gerhard Engler den Laichinger Musikerinnen und Musikern dafür, dass er „14 Jahre Dirigent sein durfte“. 14 Jahre, in denen der Geislinger etwa 700 mal allein zu den Proben in Laichingen war und dafür rund 35 000 Kilometer zurückgelegt hat. Dazu kommen noch die unzähligen Stunden zur Vorbereitung von Konzerten und Auftritten, die den Dirigenten teilweise ganz schön „geschlaucht“ haben. Der 68-Jährige findet, dass es nun an der Zeit sei, den Taktstock in jüngere Hände zu geben, damit die jungen Musiker im Verein auch mal „einen anderen Dirigenten erleben“. Doch bevor es soweit ist, freut sich Engler noch auf einige Auftritte mit der Stadtkapelle, so zum Beispiel das Benefizkonzert für die Bürgerstiftung zusammen mit dem Musikverein Feldstetten am 19. Mai. Zum Schluss bedankte sich Gerhard Engler noch ganz besonders bei Notenwart Wolfgang Huober für seine hervorragende Arbeit. Er bat um Nachsicht, weil er ihn mit seinen Wünschen und Aufgaben oft „getriezt“ habe.

Dirigent Engler war es auch, der die Entlastung der Vorstandschaft beantragte. Er würdigte deren Arbeit, die „sehr viel Organisation und Engagement bedarf“. Mit der Entlastung sollen die Anwesenden „zum Ausdruck bringen, dass man hinter der Arbeit der Vorstandschaft steht“ – sie viel einstimmig aus.

Geschenk für die Fleißigsten

Unter Punkt „Verschiedenes“ wurden die Termine im laufenden Jahr besprochen, Jürgen Wolf stellte das Programm des zweitägigen Ausflugs im Oktober vor und Alexander Schmidt belohnte die fleißigsten Probenbesucher des vergangenen Jahres mit einem kleinen Geschenk. Nach dem Benefizkonzert im Mai werde dann auch die Ausschreibung für den neuen Dirigenten erfolgen, so Schmidt auf die Frage eines Musikers.

Jugenddirigentin Vanessa Garispe stellte mit einer sehr gelungenen Präsentation das neu erarbeitete Konzept der Jugendarbeit vor. So konnten sich alle Anwesenden ein Bild davon machen, mit welchem Engagement die Jugendlichen und jungen Erwachsenen für den Verein und die Nachwuchsarbeit aktiv sind – sie haben viel vor.