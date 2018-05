Parkplatz-Debatte: Laichinger sollen zum Pfingstmarkt laufen

Beim Ostermarkt hatten sich Beschwerden gehäuft, Vorwurf an die Stadtverwaltung: Es wurden zu wenige Parkplätze ausgewiesen. Nun steht der Pfingstmarkt an. Um „der zu erwartenden Parkplatznot entgegenzuwirken“, bittet die Verwaltung Marktbesucher aus Laichingen, „ihre Fahrzeuge zu Hause zu lassen“.

Wegen des Pfingstmarktes am Montag, 21. Mai (8 bis 18 Uhr), wird im Stadtkern die Verkehrsregelung geändert. Der Pfingstmarkt ist ähnlich gut besucht wie der Ostermarkt. Ob es dieses Mal entspannter zugeht? Beitragen dazu soll Einbahnverkehr in der Schulstraße ab der Westerheimer Straße zur Feldstetter Straße und in die Mohrengasse. Außerdem werden „zur Sicherung des fließenden Verkehrs“ auf den Umleitungsstrecken Halteverbote angeordnet.

Um den Verkehrsfluss aufrecht zu halten, werde die Einhaltung der Halte- und Parkverbote „besonders überwacht“. Auch wird darauf hingewiesen, dass auf den Straßen und Gehwegen innerhalb des Marktgebiets, sowie auf dem Zentralen Parkplatz und den Parkplätzen am Alten Rathaus ab Sonntagabend keine Fahrzeuge mehr geparkt werden dürfen.

Die Anlieger der Umleitungsstrecken am Rande des Marktgebiets werden aufgefordert, keine Fahrzeuge auf den Straßenabschnitten abzustellen, die mit Halte- und Parkverboten belegt sind. Darüber hinaus gehende Maßnahmen, um dem Auto-Ansturm Herr zu werden, wird die Stadtverwaltung allerdings keine veranlassen.

