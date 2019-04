Ein ansehnlicher Plüsch-Osterhase des Laichinger H-Markts hat passend zu Ostern ein neues Zuhause gefunden. Stefanie Ascher (Foto) aus Westerheim ist die Gewinnerin der Ostereier-Schätzfrage, die das Geschäft in der Feldstetter Straße in Laichingen an seine Kunden gestellt hatte.

Stefanie Ascher erzielte eine Punktlandung. Sie schätzte 308 Eier, genauso viele, wie sich tatsächlich in der aufgestellten Vase befanden.