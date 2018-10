Orchesterfahrt nach Uničov

Bereits das dritte Mal ist es für die Mitglieder des Schulorchesters Laichingen an diesem Montag auf Reise gen Osten Tschechiens gegangen. In intensiven Proben wurde das Konzert vorbereitet, das dort gemeinsam mit den Schülern des Gymnaziums Uničov gegeben wird. Dank „großzügiger Spenden“ aus dem Häberle-Fonds, der Volksbank Laichinger Alb sowie dem Verein der Eltern und Freunde des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen hielten sich die Kosten für die teilnehmenden Schüler in Grenzen. Im Schulorchester spielen aktuell Schülerinnen und Schüler vier verschiedener Schulen mit. Den größten Teil bilden davon die Gymnasiasten. Nicht nur das Konzertprogramm vor Ort sei bunt gemischt, ebenso vielfältig seien die geplanten Aktionen und Ausflüge – unter anderem nach Brno (Brünn) – vor Ort.