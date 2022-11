Orangenaktion in Laichingen findet wieder statt

Auch dieses Jahr findet wieder die Orangenaktion des CVJM Laichingen statt. Am 26. November ziehen viele Kinder und Jugendliche los, um in ganz Laichingen Orangen für einen guten Zweck zu verkaufen. Dabei werden Bio-Orangen von Tür zu Tür angeboten. Der Erlös und die Spenden gehen dieses Jahr an das EJW-Weltdienstprojekt „Hilfe für Straßen- und Waisenkinderprogramm und Seedmoney" in Äthiopien. In einem Existenzgründerprogramm erhalten die Teilnehmer vom YMCA (dt. CVJM) für ein Jahr „Seedmoney" – ein Startkapital. Gerade bei jungen Familien ist dieses „Saatgeld" sehr beliebt, es öffnet den Weg in eine finanzielle Unabhängigkeit. Außerdem werden die Grundbedürfnisse der Kinder in den Blick genommen und eine Schulausbildung ermöglicht. Bei einem Kauf der Orangen profitiere man demnach nicht als Käufer, sondern auch Kinder in Äthiopien.