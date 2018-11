Optik von Ladesäule fällt durch: Laichingen muss weiter auf E-Tanke warten

Der Laichinger Bauausschuss, der beschließende Funktion hat, war nicht mit allen Projekten einverstanden, über die er am Mittwoch zu beraten hatte.

Absage an „viereckiges Teil“ neben Hotel Krehl

Weil die Pläne zu wuchtig sind aus Sicht der Mitglieder des Laichinger Bauausschusses, haben diese am Mittwoch das Vorhaben eines Bauherren abgelehnt, der direkt neben dem Hotel Krehl einen Neubau realisieren möchte. Dazu wollte er das angrenzende gelbe Haus abreißen und durch einen dreigeschossigen Neubau mit Wohnungen und Gewerbe im Erdgeschoss mitsamt Flachdach ersetzen. Gisela Steinesel (Igel) kritisierte wie andere Räte das „viereckige Teil“, das man „vom ganzen Marktplatz aus“ sehen würde (Alexander Stuhlinger, LAB). Der Neubau sollte so hoch werden wie das Hotel Krehl. Bedenken kamen auch wegen geringen Abständen und Brandschutz auf. Auch das Flachdach wurde moniert. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, der Bauvoranfrage zuzustimmen. Nun die einhellige Absage.

Stadt stellt Streusalzsilo in Feldstetten auf

Der Winter kommt und die Stadt Laichingen rüstet sich. In Feldstetten („Bühl“) wird sie ein neues Streusalzsilo errichten. Maße: zweieinhalb auf 7,6 Meter. Volumen: 23 Kubikmeter.

Kindergarten darf halbe Gruppe mehr haben

Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt, nun hat formal der Bauausschuss zugestimmt: Der Machtolsheimer Kindergarten wurde um eine halbe auf nun drei Gruppen erweitert. Da nur Änderungen im Innern vorgenommen wurden ging es nur um eine Nutzungsänderung. Margit Nägele (BWV) wieß darauf hin, dass die Maßnahme zwar gut, aber zur Lösung der Platzproblematik noch nicht ausreichend sein.

E-Ladesäule fällt wegen Optik durch

Nicht gut an kam die von der Verwaltung präsentierte Stele, mit der auf die neue E-Tankstelle für Elektroautos neben der Marktapotheke hingewiesen werden soll. Nicht nur die Farbe fiel durch, sondern auch die Höhe und Breite missfiel dem ein oder anderen. Genehmigt hatte der Bauausschuss die Optik allerdings schon. Nun will Bürgermeister Klaus Kaufmann mit dem Albwerk, das den Strom liefert, nochmals über die Gestaltung sprechen. Das heißt auch: Erst danach kann die Ladesäule in Betrieb gehen. Installiert ist mittlerweile die Ladesäule vor der Bücherei, an der E-Bikes mit Strom versorgt werden können. Noch ist sie allerdings dick eingepackt.