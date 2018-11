Vor einigen Jahren gründete die Pianistin Elisabeth Thöni zusammen mit der Sopranistin Nina Laubenthal und der Mezzosopranistin Kathrin Walder das Ensemble „Oper to go“. Sie erhoben den Anspruch, das Genre Oper (auch) einem Publikum nahezubringen, das die Schwelle eines Opernhauses nur selten oder nie überschreitet. In der nächsten „Stunde der Kammermusik“ am Sonntag, 4. November, werden die drei Künstlerinnen ihr aktuelles Stück „Hoffmanns Gefährtinnen“ nach Jacques Offenbachs „Hofmanns Erzählungen“ im Bürgersaal des Alten Rathauses präsentieren.

Die Premiere fand Anfang September in Dänemark statt und es sei gelungen, heißt es in der Ankündigung, einem begeisterten Publikum zu zeigen, „wie aus abendfüllenden Opern kurzweiliger und mitreißender Kunstgenuss entsteht“. Das Konzert endete mit stehenden Ovationen. In diesem Stil konnten man zuvor mit „Hochzeit des Figaro“ und „Die Zauberflöte“ durchgehend erfolgreiche Aufführungen feiern. Mit komödiantischem und dramatischem Bühnenspiel hielten die Künstlerinnen für ein bunt gemischtes Publikum stets eine farbige Palette verschiedenster Musik bereit. Bühnenausstattung, Requisiten, Kostüm und Maske blieben und bleiben (auch im Laichinger Bürgersaal) minimalistisch – „Oper zum Mitnehmen“ eben.

Elisabeth Thöni hatte schon öfters im Bürgersaal konzertiert und man darf sich auf das Wiedersehen und Wiederhören freuen. Sie war unter anderem Schülerin der unvergessenen Konzertpianistin Urszula Mitrenga, die in Laichingen wohnte und leider viel zu früh verstarb.

Nina Laubenthal absolvierte vorerst ein Studium der Musikpädagogik, Musik- und Theaterwissenschaft und schloss in München mit dem Magister Artium ab. Danach folgte zusätzlich ein Gesangsstudium bei Prof. Horst Laubenthal im Opern-Konzert und Liedfach. Nach Meisterkursen bei Angelika Kirschschlager in Wien ergaben sich Engagements als Pamina in Mozarts „Zauberflöte“, Violetta in Verdis „La Traviata“ und Agathe in „Der Freischütz“ von Weber.

Die promovierte Mezzosopranistin Kathrin Walder sang und spielte die Flora in „La Traviata“, Agnes in „Die verkaufte Braut“, Mércèdes in Carmen und Kate Linkerton in „Madame Butterfly“. Auch im Bereich neuer Musik konnte sie mehrere Werke zur Aufführung bringen, darunter das Stück Transformationen von Konstantin Gourzi in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper.