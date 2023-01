In Zusammenarbeit mit der Frauenakademie Tübingen lädt der Landfrauenverband Reutlingen am Montag, 23. Januar, zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „Endometriose – Was ist das?“ ein. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen nimmt der Landfrauenverband Reutlingen per Mail (Kornelia.Rehm@lbv-bw.de) entgegen. Danach erhält man den Zugangslink für die kostenlose Veranstaltung.