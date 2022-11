Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Donnerstag, 15. Dezember, einen Online-Vortrag über die Berufe Erzieher/in und pädagogische Fachkraft an. Doris Fuchs von der Stadt Ulm berichtet dann über den Alltag in Kindergärten sowie über Voraussetzungen, die für beide Berufe mitgebracht werden sollten. Weiter gibt Fuchs interessante Einblicke in die Praxis städtischer Kitas. Und da es mehrere Ausbildungs- und Zugangswege für jedes Alter gibt, um in diesem Beruf arbeiten zu können, geht Fuchs auch auf das Thema Personalgewinnung ein. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731/160888. Der Link zum Videokonferenzportal wird vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.