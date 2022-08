Oldtimertreffen des MSC ist ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 50-jährigen Jubiläum des MSC Laichingen e.V. im ADAC haben die Mitglieder des MSC zum ersten Mal ein Oldtimertreffen organisiert. Bei bestem Wetter öffnete der MSC Laichingen am 31. Juli um 9.30 Uhr die Pforten des Vereinsgeländes bei der Tiefenhöhle für Oldtimer. Nachdem das Orga-Team um Simon Föhner alle Vorbereitungen getroffen hatte, hoffte man beim MSC auf viele Teilnehmer und Besucher und die Erwartungen wurden weit übertroffen.

Mit rund 170 Autos und 30 Motorrädern hatte man über den Tag verteilt etwa 200 Fahrzeuge auf dem Gelände und die Zuschauer und Besucher konnten wahre Fahrzeugschätze betrachten und die Teilnehmer bei einem kalten Getränk und einer Roten Wurst oder einem Steak über ihre Fahrzeuge fachsimpeln. Auch für die kleinen Besucher hatten sich die Organisatoren etwas einfallen lassen und haben eine Hüpfburg organisiert. „Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, die gut von den Oldtimerfans angenommen wurde.“ sagte Albrecht Straub vom MSC Laichingen und ergänzte „Wir werden mit unserem Orga-Team alles daran setzen, diese schöne Veranstaltung im kommenden Jahr 2023 wieder durch zu führen“.

Das Jubiläumsjahr des MSC geht schon in sieben Wochen mit einer weiteren Großveranstaltung weiter, dann findet die dritte Rallye Laichinger-Alb rund um die Berghalle in Heroldstadt statt. Die Vorbereitungen hierfür laufen schon seit Monaten auf Hochtouren und jetzt geht es in die heiße Phase. Sportleiter Julian Zeifang teilt mit: „Wir freuen uns schon jetzt auf viele Zuschauer und sind auch noch auf der Suche nach einigen Helfern. Gerne können sich Interessierte auf der Homepage www.rallye-laichinger-alb.de melden.“