Die Organisatoren des Oldtimertreffens Laichinger Alb laden am Freitag, 21. Oktober, zum ersten Oldtimer-Stammtisch ein. In ungezwungener Atmosphäre soll ein Kennenlernen und „Benzingespräche“ stattfinden. Die Oldtimer-Fans treffen sich um 19 Uhr in der Gaststätte Waldstadion in Laichingen. Bei gutem Wetter können die Oldtimer gerne vor der Gaststätte parken. Um eine Anmeldung unter michael@brueckmann.org oder unter 0151/65483860 wird gebeten.